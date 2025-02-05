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اليوم، فتح باب التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة

فتح التظلمات لصفوف
فتح التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، فيتو
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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2025، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية  للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٥، ولمدة خمسة عشر يومًا.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2025

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥بنسبة نجاح ٧٢.٩٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالبًا وطالبة حضر ١٩٥٣١٦  طالبًا وطالبة ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالبًا وطالبة.

 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٦.٩ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٦.٥ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٤.٤٣ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٦.٠٩ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية ٥٨.٥٩%

 

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.


خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة  الاعدادية بمحافظة القاهرة، من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية  على الرابط التالي:

اضغط هنا


ويتم اختيار المرحلة الاعدادية  والصف الثالث الاعدادى وادخال الاسم والرقم القومى

 

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة


مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.


ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

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