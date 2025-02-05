ترامب: مصر والأردن رفضا استقبال سكان غزة وهناك بلدان أخرى ستقبل إيواءهم

عاود الرئيس الامريكي دونالد ترامب الحديث عن تهجير سكان قطاع غزة، مؤكداً أن مصر والأردن رفضا استقبال سكان غزة.

وقال ترامب في حديث للصحفيين بحضور رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو "نواجه وضعا صعبا ومعقدا في غزة لكننا سنحل المشكلة.. مصر والأردن قالا إنهما لن يستقبلا سكانا من غزة وقلت إنهما سيفعلان.. هناك بلدان أخرى غير الأردن ومصر ستقبل إيواء سكان من غزة".

وأكد أن ما حدث في غزة سيحدث مرارا وتكرارا وهي ليست مكانا للعيش ولا أعتقد أن أهل القطاع يجب أن يعودوا إليها، بحسب زعمه، لافتا إلى أن "غزة أصبحت موقعًا للخراب، لم يعد فيها مبنى قائم.. إنها تبدو كالجحيم".

خروج الفلسطينيين من قطاع غزة

واضاف أنه سيدعم جهود إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم إلى أماكن يمكنهم العيش فيها دون خوف من العنف".

وتابع الرئيس الأمريكي أنه وفريقه "يناقشون إمكان إعادة التوطين مع الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة"، موضحا:"من الخطير على المستوطنين التوجه إلى غزة.. الحل يكمن في خروج الفلسطينيين من قطاع غزة..".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، مذكرة تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، أن طهران لم تتلق أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

وقال عباس عراقجي: "حالة عدم الثقة لا تزال موجودة وقائمة في علاقاتنا مع الولايات المتحدة".



وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق سابقا ونفذناه والطرف المقابل هو من خرقه، وعدم الثقة لن يزول بالتصريحات الإيجابية ونحتاج إلى إجراءات عملية وسياسات محددة".

موقف ترامب تجاه المحادثات النووية مع إيران



وتابع:" محادثاتنا مع الدول الأوروبية تتواصل وننتظر أن يحدد الطرف المقابل سياساته"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة "تسنيم"، أن عراقجي أكد أن الثقة في المفاوضات لم يتم التعبير عنها بكلمات جيدة، كما لم يتضح بعد موقف ترامب من المحادثات النووية التي بدأتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إذ تعهد بنهج أكثر تصعيدا وتحالف وثيق مع إسرائيل، ما يتعارض مع الاتفاق.

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