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خارج الحدود

مستعدون لقيادتها، وزير خارجية أمريكا يؤيد خطة ترامب بشأن السيطرة على غزة

وزير خارجية أمريكا
وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو، فيتو

أيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ما يبدو خطة الرئيس دونالد ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على غزة، قائلا إن القطاع الفلسطيني يجب أن يكون خاليا من حركة حماس.

وأكد في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أن بلاده "مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة أخرى".

إلا أنه أضاف أن واشنطن تسعى لتحقيق السلام الدائم للجميع في المنطقة.


"إنهاء حماس"

كما شدد على وجوب إنهاء حكم حماس في غزة.

واقترح ترامب أمس الثلاثاء سيطرة أمريكية على غزة، حيث قتل الهجوم العسكري الإسرائيلي في الأشهر الستة عشر الماضية عشرات الآلاف بعد أن اقترح في وقت سابق تهجير الفلسطينيين في القطاع بشكل دائم.

واستنكر الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان الفكرة.

ورفض زعماء فلسطينيون ومن العالم العربي بالفعل تعليقات ترامب السابقة بضرورة نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن بينما ندد بها دعاة حقوق الإنسان باعتبارها اقتراحا للتطهير العرقي.

وقال روبيو على منصة إكس "يجب تحرير غزة من حماس. ومثلما أشار الرئيس أمس الثلاثاء، فإن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة أخرى"، مضيفا "هدفنا وغايتنا تحقيق السلام الدائم في المنطقة لجميع الناس".

وفي حين طرح ترامب اقتراحات بشأن تهجير الفلسطينيين منذ 25 يناير، فإن البيانات الصادرة منذ ذلك الحين عن وزارة الخارجية على مواقعها الإلكترونية بعد المكالمات اللاحقة التي أجراها روبيو مع زعماء المنطقة لم تذكر صراحة اقتراح ترامب.

ولم يقدم ترامب الكثير من التفاصيل عن اقتراحه أمس الثلاثاء. كما لم يوضح منشور روبيو المزيد.

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