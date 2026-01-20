الثلاثاء 20 يناير 2026
سحب وخراب ديار، الزمالك يرد 500 مليون جنيه للمستثمرين بعد أزمة أرض أكتوبر

أرض الزمالك المسحوبة
أرض الزمالك المسحوبة
أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي، ردت 500 مليون جنيه للمستثمرين بأرض 6 أكتوبر التي تم سحبها من القلعة البيضاء.

وكان المستثمرون  طالبوا بالحصول على مستحقاتهم المالية عقب سحب أرض أكتوبر، قبل أن يقوم الزمالك برد 500 مليون جنيه ،فيما يتبقى حوالي 250 مليون جنيه لإنهاء أزمة المستثمرين بشكل كامل.

بيان النيابة العامة بشأن أرض الزمالك 

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.

وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في هذه البلاغات عن عدد من الحقائق كالتالي:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3 /4/ 2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربعة أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3 /4/ 2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باع النادي أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوانَ عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.

 

