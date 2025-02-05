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ما أعرفش عملت كدا ليه، اعترافات مثيرة لقاتل مقاول أثناء خروجه من مسجد في قنا

اعترافات مثيرة لقاتل
اعترافات مثيرة لقاتل مقاول أثناء خروجه من مسجد في قنا، فيتو

اعترف المتهم بقتل مقاول أمام مسجد بقرية الكلاحين، التابعة لمركز قفط، جنوب محافظة قنا، أمام جهات التحقيق قائلًا: "كنت شغال من فترة مع المقاول وبعدين مشاني من الشغل ".

وأكد خلال التحقيق معه علي أنه كان يعلم بمواعيد الصلاة في المسجد التي يداوم عليها ولذا أحضرت سكين  وقمت بطعنه عدة طعنات متتالة قائلا:"عرفت انه بيصلي في الجامع جبت سكين وانتظرته أمام المسجد وبعد ما خلص صلاة وخرج ضربته بسكين ومش عارف عملت كده ليه".

وأقدم عامل على مقاول أمس الثلاثاء، بعدة طعنات بآلة حادة سكين  أمام مسجد عقب خروجه من الصلاة في قرية الكلاحين، مركز قفط، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد بمقتل مقاول طعنا بآلة حادة أمام مسجد في قرية الكلاحين التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مقتل “ع.م”، يبلغ من العمر 42 عامًا، مقاول، بعدة طعنات آلة حادة سكين على يد عامل أمام مسجد عقب خروجه من أداء الصلاة في قرية الكلاحين مركز قفط.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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مركز قفط قرية الكلاحين قنا محافظة قنا قفط

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