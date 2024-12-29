أخبار مصر: قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن، 10 تساؤلات عن شقق سكن كل المصريين 5، مفاجأة بشأن التعاقد مع كهربا، من يحكم سوريا
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
من يحكم سوريا في 2025؟ ليلى عبد اللطيف تكشف توقعاتها
كشفت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، توقعاتها للدولة السورية بعد سيطرة هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع الجولاني على البلاد وسقوط بشار الأسد.
10 تساؤلات مهمة عن الحجز إلكترونيا لشقق سكن كل المصريين 5
يواجه عدد كبير من المواطنين الراغبين فى حجز شقق سكن لكل المصريين 5، مشكلات في التقديم إلكترونيا على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونطرح أبرز التساؤلات التى يطرحها المواطنين وإجاباتها.
ارتفاع عدد ضحايا طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة، وشركة الطيران تعلق
قدّمت شركة "جيجو" الكورية الجنوبية للطيران المنخفض التكلفة "اعتذارها الصادق" وتعهّدت بذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم طائرة ركاب تابعة لها أثناء هبوطها في مطار جنوبي غرب البلاد وعلى متنها 181 شخصا.
محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته
وجه محمد صديق، لاعب الزمالك والأهلي السابق، نصيحة خاصة لأحمد مصطفى زيزو قبل حسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.
تعديل مواعيد بعض القطارات، استعدادات السكك الحديد لاحتفالات رأس السنة
أعلنت هيئة السكك الحديدية، حالة الطوارئ؛ استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة وما تشهده من إقبال كبير على استخدام القطارات، وقامت السكك الحديد بدراسة عدد من الخطوط تمهيدا لإمكانية تشغيل قطارات إضافية فى هذا الوعد.
اليوم، مجلس النواب يحسم أول 31 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يحسم اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أولى جلسات مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أول 31 مادة من مواد مشروع القانون.
الإعلان عن قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن لعام 2025
تعقد وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن لعام 2025 "الدفعة الحادية عشر".
تعديل وزاري في كوريا الشمالية يشمل رئيس الحكومة و3 وزراء آخرين
قالت وسائل إعلام كورية شمالية إن بيونغ يانغ، عينت أمين عام الحزب بارك تيه سونغ، رئيسا جديدا للوزراء؛ ليحل محل كيم دوك هون في تعديل كبير للمسؤولين خلال اجتماع الحزب العام نهاية العام.
خبيرة أبراج: 2025 الامتحان السياسي الأكبر في مصر والسيسي يعبر بالبلد لبر الأمان
كشفت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، عن توقعاتها لمصر في عام 2025، على المستوى السياسي والاقتصادي والفني.
اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا (فيديو)
اصطدم قطار ركاب فائق السرعة بشاحنة إطفاء أمس السبت في فلوريدا عند نقطة تقاطع خطوط سكك حديدية مع طريق للسيارات، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء وما لا يقل عن اثني عشر راكبا من ركاب القطار، وفقا لما ذكرته السلطات الأمريكية.
رئيس الإسماعيلي: لا نعترف بعقوبات لجنة المسابقات لأنها كيان غير شرعي
قال نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، إن قرارات لجنة المسابقات الخاصة بالجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري، باطلة خاصة أنها صادرة عن كيان رابطة الأندية غير الموجودة بالنسبة لنا، حيث إننا لم ننتخب رابطة جديدة، موضحا أنه لم يدرك حتى الآن قرار اتحاد الكرة بشأن تصديق إيقاف القيد للنادي، بسبب قضية النجوم.
لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع
علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على استبعاد لاعب الشطرنج النرويجي ماغنوس كارلسن من بطولة العالم للشطرنج السريع بسبب عدم امتثاله لقواعد اللباس.
على خلفية الحرب في غزة، روجر ووترز يدعو إلى إنقاذ الكوكب من الزعماء العنصريين
دعا روجر ووترز مؤسس فرقة "بينك فلويد"، إلى "إنقاذ الكوكب" من خلال تطبيق كافة أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على خلفية الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
مخاوف عالمية من جائحة جديدة في 2025
يواصل خبراء الصحة مراقبة تحورات فيروس H5N1، الذي يُعرف بـ إنفلونزا الطيور، بعد أن أصاب أكثر من 66 شخصا في الولايات المتحدة، ما يثير القلق بشأن إمكانية تحوره ليتحول إلى تهديد عالمي.
رئيس إنبي يكشف حقيقة قطع إعارة زيادة كمال من الزمالك
كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة عودة زياد كمال، المعار إلى الزمالك في شهر يناير المقبل.
مذبحة باب العمود 1947، تاريخ شاهد على دموية منظمة الإرجون الصهيونية
في 22 ديسمبر 1947، شهدت منطقة باب العمود في القدس واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبتها منظمة الإرجون اليهودية، في إطار الصراع الدموي الذي كان يشهد تصاعدًا في تلك الفترة بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين.
رئيسة مكتب شئون المرأة في حكومة تصريف الأعمال بسوريا تثير الجدل (فيديو)
أثارت رئيسة "مكتب شئون المرأة" في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، عائشة الدبس، جدلًا واسعًا، إثر تصريحات حول وضع المرأة في الإدارة الجديدة للبلاد، ونظرتها للمنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال.
إعصار مدمر وحرب أهلية، ليلى عبد اللطيف تتوقع أحداثا غريبة في أمريكا خلال 2025
قالت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف: "سنسمع تحذيرات أمريكية من أزمة عالمية يكون مصدرها أحد البنوك، وأتوقع حربا أهلية في أمريكا وحدثا خطيرا في 2025".
جمال علام يكشف حقيقة إخفاء خطاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
تحدث جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن أزمة خطاب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.
برصاصة في رأسها، مصرع صحفية فلسطينية في مخيم جنين
أدانت قوى الأمن الفلسطيني بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها "خارجون عن القانون" مساء السبت في مخيم جنين والتي أسفرت عن مصرع الصحفية شذى صباغ بعد إصابتها برصاصة في رأسها.
المطرب الشعبي رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية شديدة (صورة)
تعرض المطرب الشعبي، رضا البحراوي، لوعكة صحية شديدة، أثناء ذهابه لإحياء أحد الحفلات الغنائية، ضمن حفلات رأس السنة
اللقطات الأولى لتحطم طائرة في كوريا الجنوبية (فيديو)
ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة على متنها 181 شخصًا في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية، ما أسفر عن سقوط ما لا يقلّ عن 28 ضحية بين قتيل وجريح، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.
أول تعليق من جمال علام بعد إعلان مجلس أبوريدة عقوبات لجنة الانضباط
تحدث جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن تأخر إعلان عقوبات لجنة الانضباط والتي أعلنها المجلس الحالي للجبلاية برئاسة هاني أبوريدة.
السويحلي الليبي يكشف مفاجأة بشأن التعاقد مع كهربا
كشف وليد الترهوني، المدير الرياضي لنادي السويحلي الليبي، تفاصيل التفاوض مع محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي.
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