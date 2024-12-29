أخبار مصر: قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن، 10 تساؤلات عن شقق سكن كل المصريين 5، مفاجأة بشأن التعاقد مع كهربا، من يحكم سوريا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كشفت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، توقعاتها للدولة السورية بعد سيطرة هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع الجولاني على البلاد وسقوط بشار الأسد.

يواجه عدد كبير من المواطنين الراغبين فى حجز شقق سكن لكل المصريين 5، مشكلات في التقديم إلكترونيا على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونطرح أبرز التساؤلات التى يطرحها المواطنين وإجاباتها.

قدّمت شركة "جيجو" الكورية الجنوبية للطيران المنخفض التكلفة "اعتذارها الصادق" وتعهّدت بذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم طائرة ركاب تابعة لها أثناء هبوطها في مطار جنوبي غرب البلاد وعلى متنها 181 شخصا.

وجه محمد صديق، لاعب الزمالك والأهلي السابق، نصيحة خاصة لأحمد مصطفى زيزو قبل حسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.

أعلنت هيئة السكك الحديدية، حالة الطوارئ؛ استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة وما تشهده من إقبال كبير على استخدام القطارات، وقامت السكك الحديد بدراسة عدد من الخطوط تمهيدا لإمكانية تشغيل قطارات إضافية فى هذا الوعد.

يحسم اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أولى جلسات مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أول 31 مادة من مواد مشروع القانون.

تعقد وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن لعام 2025 "الدفعة الحادية عشر".

قالت وسائل إعلام كورية شمالية إن بيونغ يانغ، عينت أمين عام الحزب بارك تيه سونغ، رئيسا جديدا للوزراء؛ ليحل محل كيم دوك هون في تعديل كبير للمسؤولين خلال اجتماع الحزب العام نهاية العام.

كشفت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، عن توقعاتها لمصر في عام 2025، على المستوى السياسي والاقتصادي والفني.

اصطدم قطار ركاب فائق السرعة بشاحنة إطفاء أمس السبت في فلوريدا عند نقطة تقاطع خطوط سكك حديدية مع طريق للسيارات، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء وما لا يقل عن اثني عشر راكبا من ركاب القطار، وفقا لما ذكرته السلطات الأمريكية.

قال نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، إن قرارات لجنة المسابقات الخاصة بالجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري، باطلة خاصة أنها صادرة عن كيان رابطة الأندية غير الموجودة بالنسبة لنا، حيث إننا لم ننتخب رابطة جديدة، موضحا أنه لم يدرك حتى الآن قرار اتحاد الكرة بشأن تصديق إيقاف القيد للنادي، بسبب قضية النجوم.

علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على استبعاد لاعب الشطرنج النرويجي ماغنوس كارلسن من بطولة العالم للشطرنج السريع بسبب عدم امتثاله لقواعد اللباس.

دعا روجر ووترز مؤسس فرقة "بينك فلويد"، إلى "إنقاذ الكوكب" من خلال تطبيق كافة أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على خلفية الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

يواصل خبراء الصحة مراقبة تحورات فيروس H5N1، الذي يُعرف بـ إنفلونزا الطيور، بعد أن أصاب أكثر من 66 شخصا في الولايات المتحدة، ما يثير القلق بشأن إمكانية تحوره ليتحول إلى تهديد عالمي.

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة عودة زياد كمال، المعار إلى الزمالك في شهر يناير المقبل.

في 22 ديسمبر 1947، شهدت منطقة باب العمود في القدس واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبتها منظمة الإرجون اليهودية، في إطار الصراع الدموي الذي كان يشهد تصاعدًا في تلك الفترة بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين.

أثارت رئيسة "مكتب شئون المرأة" في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، عائشة الدبس، جدلًا واسعًا، إثر تصريحات حول وضع المرأة في الإدارة الجديدة للبلاد، ونظرتها للمنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال.

قالت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف: "سنسمع تحذيرات أمريكية من أزمة عالمية يكون مصدرها أحد البنوك، وأتوقع حربا أهلية في أمريكا وحدثا خطيرا في 2025".

تحدث جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن أزمة خطاب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.

أدانت قوى الأمن الفلسطيني بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها "خارجون عن القانون" مساء السبت في مخيم جنين والتي أسفرت عن مصرع الصحفية شذى صباغ بعد إصابتها برصاصة في رأسها.

تعرض المطرب الشعبي، رضا البحراوي، لوعكة صحية شديدة، أثناء ذهابه لإحياء أحد الحفلات الغنائية، ضمن حفلات رأس السنة

ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة على متنها 181 شخصًا في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية، ما أسفر عن سقوط ما لا يقلّ عن 28 ضحية بين قتيل وجريح، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

تحدث جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن تأخر إعلان عقوبات لجنة الانضباط والتي أعلنها المجلس الحالي للجبلاية برئاسة هاني أبوريدة.

كشف وليد الترهوني، المدير الرياضي لنادي السويحلي الليبي، تفاصيل التفاوض مع محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي.

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