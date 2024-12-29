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لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

لافروف، فيتو
لافروف، فيتو

علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على استبعاد لاعب الشطرنج النرويجي ماغنوس كارلسن من بطولة العالم للشطرنج السريع بسبب عدم امتثاله لقواعد اللباس.

وفي حديث لصحيفة كوميرسانت، استذكر لافروف، فلاديمير زيلينسكي على هذه الخلفية.

وقال الوزير: "حقيقة طرد بطل العالم ماغنوس كارلسن بسبب ارتدائه الجينز أمر يثير الاستغراب، إن لم يكن الذهول. إذن يجب طرد زيلينسكي من كل مكان، بسبب قواعد اللباس، وهذا من شأنه أن يحل العديد من المشاكل".

ويشار إلى أن زيلينسكي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لم يتبع قواعد لباس العمل، وبات يظهر في الأماكن العامة، بما في ذلك في المناسبات الدولية، فقط بملابس منمقة على شكل زي عسكري.

يوم أمس السبت، استبعد الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE)، النرويجي كارلسن من بطولة العالم للشطرنج السريع في الولايات المتحدة بسبب انتهاكه لقواعد الملابس.

وتم تغريم بطل العالم 5 مرات كارلسن لأول مرة، ثم تم استبعاده من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف بنيويورك الأمريكية.

وفرضت على حامل اللقب كارلسن البالغ 34 عاما، غرامة 200 دولار لارتدائه الجينز، وهو "محظور صراحة" بموجب لوائح البطولة وعندما رفض طلب تغيير ملابسه على الفور من قبل كبير الحكام أليكس هولوتشاك، تم استبعاده ولم يتم إقرانه للجولة 9 من بطولة رابيد.

وخلال تعليقه، قال كارلسن إنه لن يشارك في قسم Blitz من البطولة لأنه "متعب جدا" بدءا من سياسات قواعد اللباس الخاصة بالاتحاد الدولي للشطرنج.

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