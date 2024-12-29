اللقطات الأولى لتحطم طائرة في كوريا الجنوبية (فيديو)

ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة على متنها 181 شخصًا في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية، ما أسفر عن سقوط ما لا يقلّ عن 28 ضحية بين قتيل وجريح، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة تحطم الطائرة فى مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية.

BREAKING: New video shows moment Boeing 737-800 plane carrying 181 people onboard crashes at Muan International Airport in South Korea.

pic.twitter.com/konxWBpnWy December 29, 2024

وقالت الوكالة إنّ "175 راكبا، وطاقمًا من 6 أفراد، كانوا على متن الطائرة التي تحطّمت في مطار موان"، مشيرة إلى أنّ الحادث أسفر عن سقوط 28 ضحية بين قتيل وجريح.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم العثور على شخص واحد على قيد الحياة، وإن مهمة الإنقاذ لا تزال مستمرة، وفق ما نقلت "رويترز".

ووفق مسئول بمطار موان فإنه تم رفع حالة الطوارئ، وإخماد الحريق الذي اندلع جرّاء الحادث.

🚨 #BREAKING: A Boeing 737 carrying 175 passengers has just crashed in South Korea, resulting in a MASSIVE fireball



Rescue efforts are currently underway. Cause is unknown.



Jeju Airlines Flight 2216 was on approach to Muan International Airport from Bangkok pic.twitter.com/TwnPIG2VJd — Nick Sortor (@nicksortor) December 29, 2024

وتحدثت تقارير عن أن الحادث وقع بسبب تعطل في عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة.

وكانت الطائرة عائدة من تايلاند ووقع الحادث في أثناء هبوطها بالمطار الذي يقع على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيول.

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