من يحكم سوريا في 2025؟ ليلى عبد اللطيف تكشف توقعاتها

كشفت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، توقعاتها للدولة السورية بعد سيطرة هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع الجولاني على البلاد وسقوط بشار الأسد.

مرحلة الخروج من الأزمة في سوريا

وقالت ليلى عبد اللطيف خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "سوريا دخلت المرحلة الحاسمة والنهائية من الأزمة، وسنسمع الكثير من القرارات التي تضمن عودة النازحين واللاجئين السوريين لبلدهم في 2025 ويضعون حجر الأساس لبناء سوريا جديدة".

رئيس سوريا القادم

وتابعت: "ستنهض سوريا من جديد والمستقبل سيحمل الكثير من المفاجآت الإيجابية والمهمة، أرى كل أعلام الدول العربية والغربية ترفرف من جديد على سفاراتها في سوريا ومنها إيران، وأرى قمة عربية في دمشق، وأرى أن يستقر الوضع للإدارة السورية الحالية في 2025 وقد يكون أحمد الشرع أو مناف طلاس رئيسا لسوريا".



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