خبيرة أبراج: 2025 الامتحان السياسي الأكبر في مصر والسيسي يعبر بالبلد لبر الأمان

توقعات مصر في 2025 ليلى عبد اللطيف، كشفت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، عن توقعاتها لمصر في عام 2025، على المستوى السياسي والاقتصادي والفني.



اقتصاد مصر في 2025

وقالت ليلى عبد اللطيف خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "مصر ستصبح من أكبر القلاع الصناعية في 2025، لا سيما في صناعة الملابس والغزل والنسيج، وستتعافى اقتصاديا بشكل لافت وغير مسبوق".

امتحان وتحدٍ سياسي في 2025

وتابعت: "مصر ستشهد أكبر امتحان وتحدٍ سياسي ووطني في مصر سنة 2025 وسيخرج الرئيس السيسي بخطاب يحمل قرارات تعبر بالبلاد لبر الأمان وسيكتشف الجميع مدى قوة مصر لحماية أرضها".

وواصلت: "خلال عام 2025 مصر ستحصل على صفقتين أكبر من رأس الحكمة مما يجعلها في عهد السيسي على قمة الإنجازات".

أحداث على الحدود الفلسطينية

ولفتت: "أرى أحداثا على الحدود الفلسطينية مما سيؤدي إلى حدوث بلبلة وفوضى، ولكن القيادة السياسية والعسكرية ستعمل على ضبط الأمور وفرض السيطرة، ولن ينالوا من عزيمة الشعب والجيش المصري".

ملف المياه في 2025

وأكملت: "في 2025 ستتوجه الأنظار على المياه المصرية ما سيؤثر سلبا على الزراعة في مصر، وأرى عودة الحركة والحياة إلى قناة السويس كما كانت في الماضي وربما أكبر".

تغيير حكومي في 2025



وأكدت: "أرى عودة بعض الوزراء إلى حكومة مصطفى مدبولي وكانوا في حكومات سابقة ومنهم؛ عاصم الجزار وياسر القاضي وسيكون له دور مهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات إلى الأراضي المصرية، وأرى عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، وأرى سعر صرف الجنيه المصري سيتحسن ويرتفع أمام الدولار خلال عام 2025".



توقعات الفنانين في 2025

ولفتت: "أقول للفنان عادل إمام ونجوى فؤاد وشمس البارودي وميرفت أمين ونجلاء فتحي وحسين فهمي ونبيلة عبيد ونادية الجندي وصفاء أبو السعود وإسعاد يونس وصفية العمري ونيللي، انتبهوا من فيروس سيظهر في 2025".

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