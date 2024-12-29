الإعلان عن قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن لعام 2025

التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025، تعقد وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن لعام 2025 "الدفعة الحادية عشر".

الإعلان عن قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن



وينظم المؤتمر بمقر قطاع التدريب على طريق السويس الصحراوي وسط حضور قيادات القطاع ومدير معهد معاوني الأمن للكشف عن الشروط وإجراءات التقديم فى معهد معاوني الأمن الدفعة الجديدة ومواعيد التقديم وأماكن سحب الملفات.

التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025

الجدير بالذكر أن من مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

مواعيد التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025

وكشف مصدر مسئول لـ “فيتو”، أن معهد معاوني الأمن تأسس في ديسمبر 2014 عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، على أن يكون المتقدم للالتحاق بالمعهد من حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

معهد معاوني الأمن 2025

وأشار المصدر، إلى أن الدراسة بالمعهد تخضع لإشراف وزير الداخلية شخصيًّا، وتتنوع الدراسة فيه ما بين تدريبات عملية، يليها تلقي معلومات عامة عن جهاز الشرطة بكافة فروعه، ثم دراسة التخصصات مثل الجوازات أو المواني أو غيرها ويدرس الطالب بخلاف التدريبات القتالية، علوم كثيرة مثل الكمبيوتر واللغة الإنجليزية والبحوث الجنائية والمرور.

التقديم بمعاهد معاوني الأمن 2025

عند التحاق الطالب بمعهد معاون الأمن يوقع على عقد بأن تكون وظيفته "فرد أمن"، ولا مجال للترقي فيها سوى أن يكون معاون أمن ثالث ومعاون أمن ثان ثم معاون أمن أول ومعاون أمن ممتاز وبعدها معاون أمن ممتاز ثان ثم معاون أمن ممتاز أول.

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