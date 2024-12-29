الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإعلان عن قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن لعام 2025

معهد معاونى الأمن،
معهد معاونى الأمن، فيتو

التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025، تعقد وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن لعام 2025 "الدفعة الحادية عشر".

 

الإعلان عن قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن 


وينظم المؤتمر بمقر قطاع التدريب على طريق السويس الصحراوي وسط حضور قيادات القطاع ومدير معهد معاوني الأمن  للكشف عن الشروط وإجراءات التقديم فى معهد معاوني الأمن الدفعة الجديدة ومواعيد التقديم وأماكن سحب الملفات.

الداخلية تنظم زيارة لوفد مفوضية حقوق السجناء بالبحرين لمجمع إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

ضبط 4 قطع سلاح نارى وتنفيذ 815 حكم قضائيا في حملة أمنية بأسوان

التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025

الجدير بالذكر أن من مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

مواعيد التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025

وكشف مصدر مسئول لـ “فيتو”، أن معهد معاوني الأمن تأسس في ديسمبر 2014 عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، على أن يكون المتقدم للالتحاق بالمعهد من حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

 

معهد معاوني الأمن 2025

وأشار المصدر، إلى أن الدراسة بالمعهد تخضع لإشراف وزير الداخلية شخصيًّا، وتتنوع الدراسة فيه ما بين تدريبات عملية، يليها تلقي معلومات عامة عن جهاز الشرطة بكافة فروعه، ثم دراسة التخصصات  مثل الجوازات أو المواني أو غيرها ويدرس الطالب بخلاف التدريبات القتالية، علوم كثيرة مثل الكمبيوتر واللغة الإنجليزية والبحوث الجنائية والمرور.

 

التقديم بمعاهد معاوني الأمن 2025

عند التحاق الطالب بمعهد معاون الأمن يوقع على عقد بأن تكون وظيفته "فرد أمن"، ولا مجال للترقي فيها سوى أن يكون معاون أمن ثالث ومعاون أمن ثان ثم معاون أمن أول ومعاون أمن ممتاز وبعدها معاون أمن ممتاز ثان ثم معاون أمن ممتاز أول.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معاهد معاوني الأمن معهد معاونى الأمن التقديم فى معهد معاونى الامن قبول دفعة جديدة فى معاهد معاونى الأمن التقديم فى معاهد معاونى الأمن 2025 الالتحاق بمعهد معاونى الأمن وزارة الداخلية طريق السويس الصحراوي

مواد متعلقة

الداخلية تنظم زيارة لوفد مفوضية حقوق السجناء بالبحرين لمجمع إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

ضبط 4 قطع سلاح نارى وتنفيذ 815 حكم قضائيا في حملة أمنية بأسوان

الداخلیة تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المخدرات

ضبط 17 شركة ومكتب سياحي غير مرخص للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

مصدر أمني يكشف حقيقة انتشار البلطجة وسرقة سيدة أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة

ضبط 4 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

تحرير 1071 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
ads

الأكثر قراءة

المطرب الشعبي رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية شديدة (صورة)

الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الفريق في يناير

إعصار مدمر وحرب أهلية، ليلى عبد اللطيف تتوقع أحداثا غريبة في أمريكا خلال 2025

عمرو أديب بعد القبض على ابن القرضاوي بلبنان: لازم يجي ويتحاسب

كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

أول تعليق من جمال علام بعد إعلان مجلس أبوريدة عقوبات لجنة الانضباط

رئيس إنبي يكشف حقيقة قطع إعارة زيادة كمال من الزمالك

تكاثر للسحب المتوسطة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

منوعات

المزيد

على خلفية الحرب في غزة، روجر ووترز يدعو إلى إنقاذ الكوكب من الزعماء العنصريين

إعصار مدمر وحرب أهلية، ليلى عبد اللطيف تتوقع أحداثا غريبة في أمريكا خلال 2025

خبيرة أبراج: 2025 الامتحان السياسي الأكبر في مصر والسيسي يعبر بالبلد لبر الأمان

السعودية تحبط محاولة تهريب 1.3 طن حشيش وأكثر من مليون قرص مخدر

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية