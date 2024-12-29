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ثقافة وفنون

المطرب الشعبي رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية شديدة (صورة)

رضا البحراوي، فيتو
رضا البحراوي، فيتو

تعرض المطرب الشعبي، رضا البحراوي، لوعكة صحية شديدة، أثناء ذهابه لإحياء أحد الحفلات الغنائية، ضمن حفلات رأس السنة 

 

وحصلت “فيتو” على صورة رضا البحراوي، وهو جالس في منزله بعد تعليق الطاقم الطبي بعض المحاليل لسرعة إنقاذه من هبوط حاد في الدورة الدموية.

على الجانب الآخر، كان المطرب الشعبي، رضا البحراوي، قد نجح في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “الفولت العالي”، الذى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

 

وصلت الأغنية لـ مليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها وتصدر التريند الرابع على موقع “الويوتيوب"

يذكر أن آخر أعمال المطرب الشعبي، رضا البحراوي، كانت "لو جاي في سيط“ خلال الفترة الماضية، من كلمات حسام موكا ألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس.

 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم، نجاحي  تعبك ومضايقك أصل أنت من الركنة مصدي، هات آخرك ياض، يا بني كله على الله".

 

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