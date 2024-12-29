تعديل مواعيد بعض القطارات، استعدادات السكك الحديد لاحتفالات رأس السنة

أعلنت هيئة السكك الحديدية، حالة الطوارئ؛ استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة وما تشهده من إقبال كبير على استخدام القطارات، وقامت السكك الحديد بدراسة عدد من الخطوط تمهيدا لإمكانية تشغيل قطارات إضافية فى هذا الوعد.

مواعيد قطارات المنصورة - الإسكندرية



وحددت هيئة السكك الحديدية مواعيد قطارات المنصورة - الإسكندرية والعكس للمواطنين للاستمتاع والسفر بكل سهولة في احتفالات رأس السنة وهي كالآتي:

- قطارات المنصورة - الإسكندرية:

- القطار رقم 584/585 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 صباحا الوصول 08:20 صباحا

- القطار رقم 566/567 نوع مكيف روسي المغادرة 09:00 صباحا الوصول 12:30 ظهرا

- القطار رقم 516/517 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 مساء الوصول 08:10 مساء

- قطارات الإسكندرية - المنصورة:



- القطار من سيدي جابر رقم 586/587 نوع مكيف روسي المغادرة 02:34 صباحا الوصول 05:3 صباحا

- القطار رقم 586/587، نوع مكيف روسي المغادرة 02:20 مساء الوصول 05:39 مساء

-القطار رقم 568/569 نوع مكيف روسي المغادرة 06:10 مساء الوصول 09:20 مساء

- القطار رقم 518/519 نوع مكيف روسي المغادرة 09:20 مساء الوصول 12:15 منتصف الليل

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