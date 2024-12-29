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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة إلى 85، وشركة الطيران تعلق

الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة بكوريا الجنوبية، فيتو

قدّمت شركة "جيجو" الكورية الجنوبية للطيران المنخفض التكلفة "اعتذارها الصادق" وتعهّدت بذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم طائرة ركاب تابعة لها أثناء هبوطها في مطار جنوبي غرب البلاد وعلى متنها 181 شخصا.

وقالت الشركة في بيان: "نحن في شركة طيران جيجو سنبذل كلّ ما في وسعنا للاستجابة لهذا الحادث. نقدّم اعتذارنا الصادق عن تسبّبنا بقلق".

رجّحت السلطات الكورية الجنوبية أن يكون حادث تحطّم طائرة على متنها 181 شخصا أثناء هبوطها في مطار موان جنوب غرب البلاد، الأحد، ناجما عن اصطدامها بطائر بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.

وقال لي جيونغ-هيون، رئيس مديرية الإطفاء في موان، خلال مؤتمر صحفي إنّ "سبب الحادث هو الاصطدام بطيور بالإضافة إلى الظروف الجوية غير المواتية. ومع ذلك، سيتم الإعلان عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك".

وأسفر الحادث عن مصرع 85 شخصًا من ركاب الطائرة إثر اندلاع حريق فيها أثناء هبوطها في كوريا الجنوبية.

فخلال هبوط الطائرة التابعة لشركة جيجو إير والتي كانت تقل 175 راكبًا وستة من طاقم الضيافة عائدة من تايلاند، انحرفت عن المدرج وتحطمت في مطار موان الدولي جنوب البلاد، بينما نجا حتى الآن شخصان.

إذ تمكنت فرق الإطفاء من انتشال شخصين على قيد الحياة أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم.

بينما رجحت إدارة الإطفاء أن تكون غالبية المسافرين الباقين قد لقوا حتفهم.

الطيور ورداءة الطقس


من جهتها، أعلنت وزارة النقل أن المحققين يبحثون عن سبب هذه المأساة التي أودت بحياة العشرات.

في حين كشفت إدارة الإطفاء أنّ الحادث نجم عن الطيور ورداءة الطقس. وقالت بعض المصادر إن "احتكاك الطائرة بطيور أدّى إلى خلل في منظومة عجلات الهبوط أثناء محاولة الطائرة الرسو في المطار، وفق ما نقلت وكالة يونهاب.

بالتزامن أظهرت عدة مقاطع مصورة لحظة خروج الطائرة العائدة من بانكوك عن المدرج واصطدامها بسياج، ثم اشتعال النيران فيها.

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