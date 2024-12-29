تعديل وزاري في كوريا الشمالية يشمل رئيس الحكومة و3 وزراء آخرين

قالت وسائل إعلام كورية شمالية إن بيونغ يانغ، عينت أمين عام الحزب بارك تيه سونغ، رئيسا جديدا للوزراء؛ ليحل محل كيم دوك هون في تعديل كبير للمسؤولين خلال اجتماع الحزب العام نهاية العام.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، هذا التعديل في ختام الاجتماع العام السنوي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم الذي عقد من الاثنين إلى الجمعة برئاسة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكان بارك من بين الكوادر البارزة التي شوهدت إلى جانب كيم، خلال الأنشطة العامة الرئيسية الأخيرة بما في ذلك قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مركز فوستوتشني الفضائي في روسيا العام الماضي، وفق الوكالة.

كما انتخب بارك، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب منذ عام 2021 كعضو في هيئة رئاسة المكتب السياسي خلال الدورة الأخيرة للحزب.

وبناء على التعديل الأخير غادر كيم دوك هون، منصبه بعد 4 سنوات و4 أشهر من توليه المنصب في أغسطس عام 2020 عن عمر يناهز 59 عاما.

وفي التعديل الوزاري، تم تعيين كيم جونغ غوان، نائبا لرئيس مجلس الوزراء بينما تم تعيين كوون سونغ هوان، لمنصب وزير تنمية الموارد، وكيم يونغ سيك، لمنصب وزير التجارة في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تهدف إلى "تسريع تنفيذ السياسات الاقتصادية للبلاد".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن وزير الخارجية، تشوي سون هي، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، ري يونغ غيل، انتخبا أيضا كعضوين في المكتب السياسي.

كما تم انتخاب 4 مسؤولين رئيسيين آخرين كأعضاء في المكتب السياسي، وفقا للوكالة.

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