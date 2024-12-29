على خلفية الحرب في غزة، روجر ووترز يدعو إلى إنقاذ الكوكب من الزعماء العنصريين

دعا روجر ووترز مؤسس فرقة "بينك فلويد"، إلى "إنقاذ الكوكب" من خلال تطبيق كافة أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على خلفية الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أرفق ووترز رابطا لمقاله على موقع Substack ومقطع فيديو مع الإعلان عنه، يبدأ ووترز المقال باتهام إسرائيل بارتكاب "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للسكان الأصليين في فلسطين" بدعم وتمويل "من الإمبراطورية الغربية"، مشيرا إلى آثار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على العالم.

يتهم ووترز زعماء الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعدم الالتزام به، ووصف التوقيع على الوثيقة في عام 1948 بأنه محاولة للتقدم و"تعبير عن الرغبة العالمية في جعل العالم مكانا أفضل".

وأضاف: "إذا فعلنا.. طالبنا بتنفيذ المواد الثلاثين من إعلان باريس 1948 (إعلان حقوق الإنسان) بما يتوافق مع القانون الدولي، فيمكننا.. إنقاذ كوكبنا الثمين وكل أشكال الحياة عليه، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية، من الانقراض".

كما يتهم مؤسس فرقة "بينك فلويد" الزعماء "العنصريين البيض" بدفع الكوكب إلى الهاوية، وسمى ووترز رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كواحد من هؤلاء "القادة".

وتابع: "كوكب الأرض.. يتم دفعه بلا هوادة من قبل الزعماء العنصريين البيض البغيضين، بشكل رئيسي، ولكن لسوء الحظ ليس حصريا.

الأمريكيون والإسرائيليون (كير ستارمر، أقصد أنت!).. أقرب من أي وقت مضى إلى السقوط النهائي في الهاوية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا دموية على قطاع غزة، أسفرت بحسب وزارة الصحة الفلسطينية عن "أكثر من 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم".

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