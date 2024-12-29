الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

على خلفية الحرب في غزة، روجر ووترز يدعو إلى إنقاذ الكوكب من الزعماء العنصريين

روجر ووترز، فيتو
روجر ووترز، فيتو

دعا روجر ووترز مؤسس فرقة "بينك فلويد"، إلى "إنقاذ الكوكب" من خلال تطبيق كافة أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على خلفية الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أرفق ووترز رابطا لمقاله على موقع Substack ومقطع فيديو مع الإعلان عنه، يبدأ ووترز المقال باتهام إسرائيل بارتكاب "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للسكان الأصليين في فلسطين" بدعم وتمويل "من الإمبراطورية الغربية"، مشيرا إلى آثار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على العالم.

يتهم ووترز زعماء الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعدم الالتزام به، ووصف التوقيع على الوثيقة في عام 1948 بأنه محاولة للتقدم و"تعبير عن الرغبة العالمية في جعل العالم مكانا أفضل".

وأضاف: "إذا فعلنا.. طالبنا بتنفيذ المواد الثلاثين من إعلان باريس 1948 (إعلان حقوق الإنسان) بما يتوافق مع القانون الدولي، فيمكننا.. إنقاذ كوكبنا الثمين وكل أشكال الحياة عليه، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية، من الانقراض".

كما يتهم مؤسس فرقة "بينك فلويد" الزعماء "العنصريين البيض" بدفع الكوكب إلى الهاوية، وسمى ووترز رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كواحد من هؤلاء "القادة".

وتابع: "كوكب الأرض.. يتم دفعه بلا هوادة من قبل الزعماء العنصريين البيض البغيضين، بشكل رئيسي، ولكن لسوء الحظ ليس حصريا.

الأمريكيون والإسرائيليون (كير ستارمر، أقصد أنت!).. أقرب من أي وقت مضى إلى السقوط النهائي في الهاوية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا دموية على قطاع غزة، أسفرت بحسب وزارة الصحة الفلسطينية عن "أكثر من 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة بينك فلويد روجر ووترز حقوق الإنسان فلسطين الإمبراطورية الغربية إنقاذ الكوكب

مواد متعلقة

حماس تطالب بإرسال مراقبين أمميين إلى مستشفيات غزة لكشف أكاذيب الاحتلال

سياسي إسرائيلي: حكومة نتنياهو تضحي بالمخطوفين والجنود في غزة

تطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان والصومال، تفاصيل مباحثات السيسي وماكرون

ماكرون يثني على جهود مصر منذ اندلاع الأزمة في غزة
ads

الأكثر قراءة

المطرب الشعبي رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية شديدة (صورة)

الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الفريق في يناير

إعصار مدمر وحرب أهلية، ليلى عبد اللطيف تتوقع أحداثا غريبة في أمريكا خلال 2025

عمرو أديب بعد القبض على ابن القرضاوي بلبنان: لازم يجي ويتحاسب

كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

أول تعليق من جمال علام بعد إعلان مجلس أبوريدة عقوبات لجنة الانضباط

رئيس إنبي يكشف حقيقة قطع إعارة زيادة كمال من الزمالك

أبرزهم عبد الباسط والفشني، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد

منوعات

المزيد

على خلفية الحرب في غزة، روجر ووترز يدعو إلى إنقاذ الكوكب من الزعماء العنصريين

إعصار مدمر وحرب أهلية، ليلى عبد اللطيف تتوقع أحداثا غريبة في أمريكا خلال 2025

خبيرة أبراج: 2025 الامتحان السياسي الأكبر في مصر والسيسي يعبر بالبلد لبر الأمان

السعودية تحبط محاولة تهريب 1.3 طن حشيش وأكثر من مليون قرص مخدر

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية