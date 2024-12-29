10 تساؤلات مهمة عن الحجز إلكترونيا لشق سكن كل المصريين 5

يواجه عدد كبير من المواطنين الراغبين فى حجز شقق سكن لكل المصريين 5، مشكلات في التقديم إلكترونيا على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونطرح أبرز التساؤلات التى يطرحها المواطنين وإجاباتها كالتالي:

1- وجود حساب سابق على البوابة الإلكترونية ولا يمكن الدخول عليه ولا يمكن إنشاء حساب جديد؟

- في حالة أن لديك حساب سابق على البوابة يقوم بالضغط على زر (نسيت كلمة المرور) للتمكن من الدخول على الحساب.

2- عدم إمكانية إنشاء حساب لأول مرة على البوابة الإلكترونية

- يتم الاتصال بمركز اتصالات خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي أو من خلال صفحة الفيسبوك

3- وجود رسالة بسبق الاستفادة عند التسجيل في الإعلان على الرغم من سحب مقدم جدية الحجز من الإعلان السابق؟

- عليك تقديم إفادة بسحب مقدم جدية الحجز من الإعلان السابق وإرفاقها مع مستندات الإعلان الجديد، وسيتم التعامل على الطلب بعد الدراسة والتأكد من سحب المقدم.

4- وجود رسالة “وجود طلب سابق على النظام” للمطلق أو المطلقة أثناء التقديم نظرًا لوجود البيانات على الطلب السابق

- يمكن التقديم ورفع المستندات وسيتم بعد غلق الإعلان تعديل البيانات من جانب الصندوق

5- عدم إمكانية تعديل رقم الهاتف على الموقع أثناء التقديم؟

- يمكن تقديم طلب من خلال الاتصال بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي أو من خلال صفحة الفيسبوك

6- ظهور رسالة خطأ “هناك بعض الخطوات المطلوبة لتجهيز الحساب برجاء الاتصال بخدمة العملاء”؟

- توجيه للمحاولة مرة أخرى، وفي حالة عدم تمكنه من التسجيل يتم الاتصال بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي أو من خلال صفحة الفيسبوك

7- الرقم القومي غير صحيح؟

- يجب التأكد من كتابة الرقم القومي باللغة الإنجليزية من اليسار إلى اليمين عند الإدخال

8- وجود طلب سابق للزوج/ة ولا يستطيع الدخول أو تعديل أي بيانات

- يمكن التقديم ورفع المستندات وسيتم بعد غلق الإعلان تعديل البيانات من جانب الصندوق، بعد مراجعة الطلب والتأكد من عدم سبق الإستفادة كأسرة من الإعلان السابق وفي حالة الرغبة في الاستمرار في الإعلان الجديد يجب إرفاق إيصال السحب

9- عدم إمكانية التسجيل على الإعلان الجديد بسبب أن العميل كان متقدمًا بإعلان سابق

- غير صحيح، يمكن التسجيل على الإعلان الحالي، وسوف يظهر له جميع بياناته السابقة ويستطيع التعديل عليها لكن عليه أن يقوم بالتسجيل بعد سحب مقدم جدية الحجز فى الإعلان السابق وألا يكون قد سبق له التخصيص والتعاقد

10- عدم وصول الكود للعميل حتى يتم كتابة كلمة المرور Password

- الكود يصل لكل العملاء ولكن في بعض الحالات يتم تأخير الإرسال طبقًا لكل شبكة محمول

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