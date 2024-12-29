إعصار مدمر وحرب أهلية، ليلى عبد اللطيف تتوقع أحداثا غريبة في أمريكا خلال 2025

توقعات 2025، قالت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف: "سنسمع تحذيرات أمريكية من أزمة عالمية يكون مصدرها أحد البنوك، وأتوقع حربا أهلية في أمريكا وحدثا خطيرا في 2025".

فوضى عارمة في أمريكا وظهور أجسام غريبة

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "في 2025 سنشهد توترا عسكريا ما بين أمريكا وإيران وصدور مواقف وقرارات من ترامب وحدوث احتجاجات وفوضى عارمة ليعلن ترامب حالة الطوارئ وتمثال الحرية سيكون حديث الإعلام والعالم، وسنشهد أجساما غريبة في سماء أمريكا وغير أمريكا، وإعصارا مدمرا الأقوى بتاريخ أمريكا، وموقفا محرجا للغاية لترامب في 2025".

حسم روسيا الحرب في أوكرانيا

وتابعت ليلى عبد اللطيف: "روسيا في 2025 ستحسم الحرب في أوكرانيا، وزيلنسكي لن يكون بأوكرانيا وموسكو ستسعد للانتقام من دول أوروبا، وسيكون الانتصار حليفا لبوتين، رياح السلام تعود لروسيا وأوكرانيا وصور بوتين ترتفع في الشوارع الروسية والأوكرانية، وسنرى زيارة مفاجأة لبوتين في أوكرانيا ثم سوريا وليبيا ومصر، وقد تتعرض روسيا لزلزال".

بوادر حرب عالمية ثالثة

ولفتت: "أرى بوادر حرب عالمية ثالثة خلال السنوات المقبلة ومجاعة تهدد البشرية، والحزن والذهول يعم العالم بسبب كارثة تحدث في الشهور أو الأسابيع الأولى من 2025 في دولة عربية أو أمريكا، وعملية تفجير وكارثة في البحر المتوسط تحبس أنفاس العالم، سنرى إسبانيا والمغرب تحت رحمة الطبيعية والخسائر ستكون فادحة، اشتعال تونس بالمظاهرات الشعبية مما سيجعل كرسي الرئاسة على المحك وأتوقع رحيل الرئيس التونسي الحالي.



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