رئيس إنبي يكشف حقيقة قطع إعارة زيادة كمال من الزمالك

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة عودة زياد كمال، المعار إلى الزمالك في شهر يناير المقبل.

وقال رئيس نادي إنبي في تصريحات تليفزيونية: "قمت بزيارة محمد حمدي من أجل الاطمئنان عليه، لكي يراني بنفسه مما يساهم في تحسن حالته النفسية، والأهلي والزمالك لم يطلبا ضمه بشكل نهائي".



موقف عودة زياد كمال

وعن عودة زياد كمال إلى صفوف إنبي في انتقالات يناير، أكد الشريعي أن الزمالك لم يتواصل مع إنبي بشأن ذلك، ولم يحدث أي جديد ووفقا للوائح لا يحق إلغاء الإعارة إلا بعد الاتفاق بين الناديين أو إذا كان هناك بند يتيح ذلك.



وواصل: "الأهلي والزمالك شريكان استراتيجيان معنا، ولن ندخل في أي مشاكل معهما، زياد كمال يعتبر نجمًا من نجوم إنبي، وهذا ما ستثبته الأيام المقبلة، قد يحتاج إلى معاملة خاصة، لكنه بالتأكيد لاعب كبير".



وعن مواجهة الأهلي أكد رئيس إنبي: "لم ندخل يومًا مباراة ونحن نعتبر أنفسنا خاسرين للنقاط الثلاث، بالتأكيد، المباراة ستكون صعبة، لكن في كرة القدم لا يوجد مستحيل".

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