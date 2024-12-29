اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا (فيديو)

اصطدم قطار ركاب فائق السرعة بشاحنة إطفاء أمس السبت في فلوريدا عند نقطة تقاطع خطوط سكك حديدية مع طريق للسيارات، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء وما لا يقل عن اثني عشر راكبا من ركاب القطار، وفقا لما ذكرته السلطات الأمريكية.

ووقع الحادث في وسط مدينة ديلراي بيتش المزدحمة، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام.

At least 15 people were injured after a Brightline train collided with a Delray Beach Fire Rescue truck on Saturday morning, city officials said.



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وذكرت صحيفة "ذا صن سنتينل" أن قطار "برايت لاين" السريع توقف على القضبان، وتعرضت مقدمته لأضرار جسيمة على بعد مبنى واحد تقريبا من شاحنة الإطفاء، بينما تمزق سُلّم الشاحنة وتناثر على العشب على بعد عدة أمتار.

🚨 BREAKING. Brightline train collides with fire truck in Delray Beach



📍 Florida, United States



At least twelve passengers on the Brightline train were injured. Firefighters from Delray's truck 111 were also hurt.



via. BOCA NEWS NOW pic.twitter.com/x2a2CTTLKD — United Alerts (@unitedalerts) December 28, 2024

وأفاد مات ساراسيني من شرطة المرور في ديلراي بيتش بأن ثلاثة من رجال الإطفاء وعدد من ركاب قطار "برايت لاين" أُصيبوا في الحادث.

وأضاف أن رجال الإطفاء كانوا في وعيهم عند نقلهم إلى مستشفى محلي، ولم تتوفر معلومات فورية عن حالاتهم الصحية، بينما أُصيب ركاب القطار بإصابات طفيفة وفقا للمسئولين.

Breaking News 🚨 15 people were injured after a Brightline train collided with a Delray Beach fire truck

I will be live at 6, 7:30 & 11 on CBS News Miami pic.twitter.com/mQM0jyqnZA — Nikiya 😊 (@nikiya_c) December 28, 2024

ولم يستطع ساراسيني تحديد سبب الحادث أو وجهة شاحنة الإطفاء في ذلك الوقت.

من جانبه، قال متحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل إن الهيئة لا تزال تجمع المعلومات حول حادث قطار "برايت لاين" أمس السبت، ولم تُقرر بعد ما إذا كانت ستُجري تحقيقا رسميا في الحادث.

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