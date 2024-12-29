الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

وجه محمد صديق، لاعب الزمالك والأهلي السابق، نصيحة خاصة لأحمد مصطفى زيزو قبل حسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.

وقال صديق في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: “وجود زيزو فى الزمالك حماية لتاريخه، ورحيله سيؤثر على نجوميته التي وصل إليها”.

وأضاف: “كنت أتقاضى 150 ألف جنيه من الزمالك في الموسم و600 ألف من الأهلي وأسعار اللاعبين حاليا مبالغ فيها”.

وتابع: “نجوميتى زادت فى النادي الأهلي، وأنا حزين لعدم ذكر اسمى فى مباراة الأحمر والصفاقسي رغم تأثيري فى المباراة ومشاركتي أساسيا”.

وأتم: “لا يفرق معي التدريب فى الأهلي والزمالك بعد عملي كمدير فني”.

 

وعلى صعيد آخر، كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

 

وقال أحمد سالم في حواره لفيتو إن هناك أولويات يعمل عليها مجلس إدارة نادي الزمالك ومنها مستحقات اللاعبين المتأخرة ومقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الحالي.

وأضاف أن هناك لاعبين آخرين ينتهي تعاقدهم مع النادي بنهاية الموسم مثل حمزة المثلوثي وعمر جابر والونش وسيف الجزيري ودونجا وبالتالي هناك تعامل في كل الملف داخل الزمالك.

سيف الجزيري


وأضاف في حواره لفيتو، عتابي على سيف الجزيري مهاجم الفريق أنه كان عليه أن يتحمل ظروف النادي خاصة وأن كل زملائه بالفريق يتحملون هذه الظروف المالية.


وقال إن سيف الجزيري من المهاجمين المميزين للغاية فنيًا ومن الناحية الأخلاقية وبالتالي أن اعتب عليه فقط على توقيت تقديم الشكوى في ظل الظروف التي يمر بها نادي الزمالك.

المدير الرياضي لنادي الزمالك


وكشف أحمد سالم حقيقة  ما تردد عن وجود احتمالية لتعيين مدير رياضي لإدارة ملف الكرة بشكل كامل داخل نادي الزمالك بالتعاون مجلس الإدارة والجهاز الفني.

وقال: سيكون هناك كل الاحتمالات داخل نادي الزمالك لأن مجلس إدارة النادي يعمل بطريقة الحوكمة وهي تسكين بعض الإدارة ومنها في ملف كرة القدم وبالتالي كل شئ وارد سواء تعيين مدير رياضي.

ملف التحكيم في الزمالك


وعلق أحمد سالم على الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها نادى الزمالك فى المباريات وقال: مهزلة تحكيمية حدثت ضد الزمالك فى مباراة الفريق الأخيرة أمام طلائع الجيش، وتقنية الفيديو نعتقد أنها فقدت أهميتها، هى تعتبر الآن غير موجودة وغير مفيدة، وخطأ حارس مرمى طلائع الجيش كان سيؤدى بحياة لاعب الزمالك محمد حمدى، والحكم لم يرى شيء.

وأضاف، أزمات التحكيم والظلم التحكيمى هى  سبب الاحتقان لدى الجماهير، مؤكدًا ان ما يحدث غير مقبول، متحدثًا عن أمين عمر الذى تم إسناد مهمة تحكيم مباراة بتروجيت والجونة، معتبرًا أن هذا الأمر استفزاز لجمهور الزمالك قائلًا: ننتظر موقف من اتحاد الكرة فى الشكاوى المقدمة مننا والزمالك لن يصمت على حقوقه وهناك خطوات أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صديق زيزو الزمالك الأهلي أحمد مصطفى زيزو الأهلى والزمالك

مواد متعلقة

جروس يرسم ملامح الزمالك الجديد.. تحديد أول الراحلين عن القلعة البيضاء.. وتجديد عقد زيزو يعطل الصفقات الشتوية

أحمد سالم لـ فيتو: زيزو سيجدد تعاقده مع الزمالك وهذه رسالتي لسيف الجزيري(فيديو)
ads

الأكثر قراءة

من يحكم سوريا في 2025؟ ليلى عبد اللطيف تكشف توقعاتها

إعصار مدمر وحرب أهلية، ليلى عبد اللطيف تتوقع أحداثا غريبة في أمريكا خلال 2025

لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

رئيسة مكتب شئون المرأة في حكومة تصريف الأعمال بسوريا تثير الجدل (فيديو)

جمال علام يكشف حقيقة إخفاء خطاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

المطرب الشعبي رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية شديدة (صورة)

رئيس الإسماعيلي: لا نعترف بعقوبات لجنة المسابقات لأنها كيان غير شرعي

سعر الخضار اليوم، البطاطس بـ 12.5 جنيه في سوق العبور

منوعات

المزيد

توقعات برج الميزان 2025، رياح التغيير لحياتك العاطفية والمهنية في انتظارك

من يحكم سوريا في 2025؟ ليلى عبد اللطيف تكشف توقعاتها

على خلفية الحرب في غزة، روجر ووترز يدعو إلى إنقاذ الكوكب من الزعماء العنصريين

إعصار مدمر وحرب أهلية، ليلى عبد اللطيف تتوقع أحداثا غريبة في أمريكا خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية