محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

وجه محمد صديق، لاعب الزمالك والأهلي السابق، نصيحة خاصة لأحمد مصطفى زيزو قبل حسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.

وقال صديق في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: “وجود زيزو فى الزمالك حماية لتاريخه، ورحيله سيؤثر على نجوميته التي وصل إليها”.

وأضاف: “كنت أتقاضى 150 ألف جنيه من الزمالك في الموسم و600 ألف من الأهلي وأسعار اللاعبين حاليا مبالغ فيها”.

وتابع: “نجوميتى زادت فى النادي الأهلي، وأنا حزين لعدم ذكر اسمى فى مباراة الأحمر والصفاقسي رغم تأثيري فى المباراة ومشاركتي أساسيا”.



وأتم: “لا يفرق معي التدريب فى الأهلي والزمالك بعد عملي كمدير فني”.

وعلى صعيد آخر، كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال أحمد سالم في حواره لفيتو إن هناك أولويات يعمل عليها مجلس إدارة نادي الزمالك ومنها مستحقات اللاعبين المتأخرة ومقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الحالي.

وأضاف أن هناك لاعبين آخرين ينتهي تعاقدهم مع النادي بنهاية الموسم مثل حمزة المثلوثي وعمر جابر والونش وسيف الجزيري ودونجا وبالتالي هناك تعامل في كل الملف داخل الزمالك.

سيف الجزيري



وأضاف في حواره لفيتو، عتابي على سيف الجزيري مهاجم الفريق أنه كان عليه أن يتحمل ظروف النادي خاصة وأن كل زملائه بالفريق يتحملون هذه الظروف المالية.



وقال إن سيف الجزيري من المهاجمين المميزين للغاية فنيًا ومن الناحية الأخلاقية وبالتالي أن اعتب عليه فقط على توقيت تقديم الشكوى في ظل الظروف التي يمر بها نادي الزمالك.

المدير الرياضي لنادي الزمالك



وكشف أحمد سالم حقيقة ما تردد عن وجود احتمالية لتعيين مدير رياضي لإدارة ملف الكرة بشكل كامل داخل نادي الزمالك بالتعاون مجلس الإدارة والجهاز الفني.

وقال: سيكون هناك كل الاحتمالات داخل نادي الزمالك لأن مجلس إدارة النادي يعمل بطريقة الحوكمة وهي تسكين بعض الإدارة ومنها في ملف كرة القدم وبالتالي كل شئ وارد سواء تعيين مدير رياضي.

ملف التحكيم في الزمالك



وعلق أحمد سالم على الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها نادى الزمالك فى المباريات وقال: مهزلة تحكيمية حدثت ضد الزمالك فى مباراة الفريق الأخيرة أمام طلائع الجيش، وتقنية الفيديو نعتقد أنها فقدت أهميتها، هى تعتبر الآن غير موجودة وغير مفيدة، وخطأ حارس مرمى طلائع الجيش كان سيؤدى بحياة لاعب الزمالك محمد حمدى، والحكم لم يرى شيء.

وأضاف، أزمات التحكيم والظلم التحكيمى هى سبب الاحتقان لدى الجماهير، مؤكدًا ان ما يحدث غير مقبول، متحدثًا عن أمين عمر الذى تم إسناد مهمة تحكيم مباراة بتروجيت والجونة، معتبرًا أن هذا الأمر استفزاز لجمهور الزمالك قائلًا: ننتظر موقف من اتحاد الكرة فى الشكاوى المقدمة مننا والزمالك لن يصمت على حقوقه وهناك خطوات أخرى.

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