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رياضة

السويحلي الليبي يكشف مفاجأة بشأن التعاقد مع كهربا

كهربا، فيتو
كهربا، فيتو

كشف وليد الترهوني، المدير الرياضي لنادي السويحلي الليبي، تفاصيل التفاوض مع محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي. 

ويسعى السويحلي للتعاقد مع كهربا؛ لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال وليد الترهوني في تصريحات تليفزيونية: إن ناديه مهتم بضم كهربا، مبينا أنه تم التواصل مع وكيل اللاعب بشكل مباشر.


وأضاف: أن "كهربا رحب بالانتقال للسويحلي، ولم يرفض الأمر كما تردد"، مردفا: "لكن المفاوضات لم تأخذ الشكل الرسمي".

وأوضح الترهوني أن "السويحلي لم يتقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي حتى هذه اللحظة، ولم نقرر إن كنا سنضمه بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة".

وخرج محمود كهربا من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خلال الفترة الماضية، حيث يعتمد على الفلسطيني وسام أبو علي كمهاجم أساسي للفريق.

 

وحرص محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاعتذار لجماهير الأهلي بعد أزمته الأخيرة على هامش مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 

ونشر كهربا عبر ستوري انستجرام اعتذارا رسميا إلى جماهير الأهلي جاء على النحو التالي: 

ويعود محمود كهربا لاعب الأهلي إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراة إنبي غدا الاثنين، حيث غاب اللاعب عن مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة بعد التنسيق مع الجهاز الفني على خلفية أزمته مع الجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري. 
 

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