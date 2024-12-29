جمال علام يكشف حقيقة إخفاء خطاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

تحدث جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن أزمة خطاب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.

وخسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، لصالح الوداد البيضاوي، بهدفين دون رد، في المباراة التي لعبت على ملعب محمد الخامس بالمغرب نسخة 2022.

وقال علام في تصريحات تليفزيونية: "قيل إنني أخفيت خطاب ملف استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، نحن في هذا الجدل منذ ثلاث سنوات، تولينا المسئولية في 5 يناير، وفي يوم 7 كنا مع المنتخب في الكاميرون، وأصبت بكورونا لم يتم عرض الخطابات علينا بشأن هذا الأمر حتى يوم 8 فبراير في ذلك اليوم، عرضت علينا الخطابات، وكانت فترة تقديم ملف استضافة نهائي دوري الأبطال قد انتهت يوم 28 يناير".

وواصل علام: “بيراميدز كان قد أرسل طلبًا لاستضافة البطولة، ولكن المهلة انتهت، أما الأهلي فلم يطلب أي شيء، نحن لم نتعمد فعل ذلك مع الأهلي أو أي نادٍ، ولم نخفِ الخطابات، كل ما تردد غير صحيح، لقد حضرت نهائي البطولة بالمغرب مع الأهلي، وكأننا نلعب في مصر، كان من الأفضل أن نستضيف نهائي البطولة في مصر”.

علام يعتذر للنادي الأهلي

وأتم:" الأهلي قادر على الفوز في أي مكان، إذا كان هناك تقصير من الإدارة التنفيذية، وأدى ذلك إلى عدم وصول الخطاب، فأعتذر للنادي الأهلي وجماهيره عن هذا التقصير".

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