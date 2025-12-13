باريس سان جيرمان يفوز 3-2 على ميتز ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي

18 حجم الخط

الدوري الفرنسي، حقق باريس سان جيرمان، فوزا صعبا على ميتز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانت سيمفوريان، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من جونزالو راموس في الدقيقة 31 وكوانتين نجانتو في الدقيقة 39، فيما سجل دمينوت هدف ميتز في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 63 سجل دووي هدف ثالث لباريس سان جيرمان في مرمى ميتز، ثم رد ميتز بتسجيل هدف الثاني في الدقيقة 80 عن طريق جيورجي تسيتيشفيلي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان تشكيلة فريقه لمواجهة ميتز في الدوري الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميتز

دخل فريق باريس سان جيرمان مباراته أمام ميتز بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: سافونوف

الدفاع: إيمري - زبارني - إيتشو - هرنانديز

الوسط: رويز - فيتينيا - لي كانج

الهجوم: مباي - راموس - نجانتو

ميتز الفرنسي، فيتو

تشكيل ميتز أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمي: جوناثان فروست فيش

الدفاع: كوفي كواو - جان فيليب جبامين - تيري يجبي - ماكسيم كولين

الوسط: جيسي ديمنجويه - بوبكر تراوري - مالك مباي - جاوتيه هاين - جيورجي تسيتيشفيلي

الهجوم: حبيب ديالو

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

بهذا الفوز رفع سان جيرمان رصيده إلى 36 نقطة، ليستعيد صدارة الدوري الفرنسي، بفارق نقطتين عن لانس الوصيف بـ34 نقطة.

الأندية المتنافسة على قمة الدوري الفرنسي

ويستضيف لانس فريق نيس غدا الأحد، ساعيًا للحفاظ على الصدارة. ويحتل نيس المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.

أما مارسيليا، صاحب المركز الثالث بـ29 نقطة، فيأمل في تعزيز حظوظه بالمنافسة على اللقب عندما يواجه موناكو الأحد، رغم تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة.

ويأتي موناكو في المركز السابع بـ23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن رين السادس وليون الخامس، ويسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.