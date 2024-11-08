أخبار مصر: مطاردات للإسرائيليين في هولندا، أول ظهور لـ حكيم بعد شائعة القبض عليه، هدية بايدن الأخيرة لزيلينسكي، ارتفاع الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أول ظهور للمطرب حكيم بعد شائعة القبض عليه في الإمارات (فيديو وصور)

تصدر اسم المطرب حكيم، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار شائعات تزعم إلقاء القبض عليه في الإمارات.

اللقطات الأولى لمطاردة الإسرائيليين في هولندا، ونتنياهو يوجه بإرسال طائرات إنقاذ (فيديو)

حادث أمستردام، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحريك طائرتين للإنقاذ بشكل فوري وإرسالهما لمساعدة "الإسرائيليين" في هولندا بعد أزمة تمزيق الأعلام عقب مباراة لكرة القدم.

شرحها خطوة بخطوة، خبير تحكيم دولي يقطع الشك باليقين في ركلة جزاء زد أمام الأهلي (فيديو)

علق الخبير التحكيمي جمال الشريف، على طلب فريق زد احتساب ركلة جزاء لصالح رشيد أحمد في مباراة الفريق أمام الأهلي.

تفاؤل يشوبه الحذر، ماذا يحدث في طقس اليوم حتى الأربعاء المقبل ومتى تتوقف الأمطار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الجمعة 8 نوفمبر، مؤكدة أن اليوم يشهد سقوط أمطار على بعض المناطق بالجمهورية إضافة إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

ترامب يعين رئيسة حملته الانتخابية في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وهذه شروطها للموافقة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فجر اليوم الجمعة أن مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز ستتولى منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض.

اتكتب لهم عمر جديد، سقوط سيارة زفة بعروسين أثناء عودتهما من الكوافير بالشرقية (صور)

أنقذت العناية الإلهية عروسين بمحافظة الشرقية من الموت المحقق، بعد أن سقطت السيارة التي كانوا يستقلونها داخل إحدى الترع بدائرة مركز الحسينية أثناء عودتهما من الكوافير.

طوفان أمستردام، لقطات جديدة لمطاردة الإسرائيليين في هولندا ووزراء نتانياهو يستغيثون (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مشجعي مكابي تل أبيب الإسرائيلي لاعتداءات وحوادث دهس لدى حضورهم مباراة فريقهم في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بالعاصمة أمستردام.

ارتفاع جديد في سعر الذهب بالأسواق المحلية بعد 12 ساعة من قرار الفائدة الأمريكية

ننشر أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية خلال الصباحية، وبعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم أسعار الفائدة الجديدة.

قاض فيدرالي يلغي برنامج بايدن للمهاجرين غير الشرعيين

أصدر قاض فيدرالي في ولاية تكساس الأمريكية، حكما ضد برنامج تدعمه إدارة الرئيس جو بايدن يخص المهاجرين غير المسجلين والمتزوجين من مواطنين أمريكيين.

إعمارًا لبيوت الرحمن، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 13 مسجدًا بـ 7 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 8 نوفمبر، 13 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وتطويرًا.

عوضت خسائر فوز ترامب، ارتفاع أسعار الذهب بعد خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مواصلة المكاسب التي حققتها عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الخميس.

بعد فوز ترامب، إدارة بايدن تكشف مصير مساعداتها "الأخيرة" لأوكرانيا

أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل تعزيز المساعدات لأوكرانيا قبل انتقال السلطة من الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب في يناير.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة سموحة ضد الزمالك

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوريات العربية والأوروبية.

حريق هائل بأحد الكافيهات المجاورة لنادي المعلمين بكورنيش الإسكندرية (صور)

شهدت منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، نشوب حريق هائل بداخل أحد الكافيهات المجاورة لنادي المعلمين على طريق كورنيش البحر شرق الإسكندرية دون وجود أي إصابات بشرية.

يحتفظ بـ"صور حساسة" لضابط في الجيش، فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو

قالت قناتان إخباريتان عبريتان إن شكوكًا تلاحق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الاحتفاظ بـ"صور حساسة" لضابط في الجيش الإسرائيلي.

البحث عن حياة أفضل، من هم نجوم هوليوود الذين تعهدوا بمغادرة أمريكا حال فوز ترامب

بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، هدد بعض كبار النجوم في هوليوود بمغادرة الولايات المتحدة.

اليوم، الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري عبر بوابة سموحة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بعد قرار ترامب تعيينها في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، من هي سوزي وايلز؟

بعد اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سوزي وايلز لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، باتت رئيسة الحملة الانتخابية لترامب أول تعيين رئيسي يقدم عليه بعد فوزه على كامالا هاريس.

حسب القطعية ومزاج الزبون، انخفاض في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

سجلت أسعار لحوم الضأن انخفاضا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين 50 قرشًا و7 جنيهات مقارنة بسعرها السابق حيث زادت أمس بنفس القيمة، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يستعد لإرسال "بعثة إنقاذ" تضم طواقم طبية، لإجلاء مشجعي فريق مكابي تل أبيب الذين تعرضوا لاعتداءات في هولندا، عقب مباراة فريقهم ضد أياكس أمستردام في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

"حافظ على كل قطرة ماء.. واحذر من القمار بكل صوره"، موضوع خطبة اليوم الجمعة

حددت وزارة الأوقاف المصرية، موضوع خطبة اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024م بعنوان: "حافظ على كل قطرة ماء.. واحذر من القمار بكل صوره".

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تستعد لمغادرة أمريكا بعد فوز ترامب

تعهدت ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيًّا التي وصفها والدها بأنها مريضة بفيروس "العقل المستيقظ" بمغادرة الولايات المتحدة، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.