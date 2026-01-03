السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كأس عاصمة مصر فاركو طلائع الجيش الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا يانج أفريكانز التنزاني وادي دجلة

مواد متعلقة

في انتظار قرار الخطيب، برشلونة يقترب من حسم صفقة حمزة عبد الكريم

مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة من المقاولون العرب

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

بعد خسارة الأحمر أمام المقاولون، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

المقاولون العرب يقسو على الأهلي بثلاثية في كأس عاصمة مصر (صور)

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم

الأكثر قراءة

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة

في النهاية لن يصح إلا الصحيح، رسالة ساويرس بشأن الخلاف بين دولتين شقيقتين

ديانج أساسيا، تشكيل مالي المتوقع أمام تونس في كأس الأمم الأفريقية

أول تعليق رسمي من فنزويلا على إعلان "اعتقال مادورو"

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

المزيد
الجريدة الرسمية
ads