الإثنين 05 يناير 2026
الحصر العددي، عبد الستار رضا يقترب من حسم مقعد القرنة في الأقصر

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثانية ومقرها القرنة أرمنت بمحافظة الأقصر نتيجة الحصر العددي في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث حصل المرشح عبد الستار رضا على 32 ألفا و562 صوتا، مقابل منافسة علاء الغزالي الذي حصل على 19 ألفا و820 صوتًا، وكلامها فرديين مستقليين.

 

نتيجة الحصر العددي انتخابات مجلس النواب 

فيما أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثالثة ومقرها إسنا بمحافظة الأقصر نتيجة الحصر العددي، حيث حصل المرشح أحمد رمضان على 40 ألفا و433 صوتًا مقابل منافسة أحمد سوه الذي حصل على 20 ألفا و484 صوتا، وكلامها فرديين مستقلين.

هذا وأجريت الانتخابات البرلمانية في الأقصر في الدائرة الثانية ومقرها القرنة أرمنت وبها 47 لجنة فرعية، والدائرة الثالثة ومقرها إسنا وبها 55 لجنة، أي إجمالية اللجان الفرعية 102 لجنة وعدد الناخبين من لهم حق التصويت هم قرابة 562 ألف ناخبا، وذلك بعد حسم الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز الأقصر من الجولة الأولى.

وكان في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالأقصر حسم النائب عبد الرحمن بشاري فردي مستقل مقعد الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز الأقصر بـ26 ألفا 872 صوتًا، دون الخوض لجولة الإعادة.

