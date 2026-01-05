الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو
18 حجم الخط

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 47.56 جنيه.

سعر البيع 47.66 جنيه.

سعر الدولار
الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 55.71 جنيه.

سعر البيع 56.06  جنيه.

سعر اليورو
اليورو، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 63.89 جنيه.

سعر البيع 64.84 جنيه.

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 12.63 جنيه. 

 سعر البيع 12.70 جنيه.  

 

 

الريال السعودى 
الريال السعودي 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 12.93 جنيه. 

سعر البيع 12.97 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 153.44 جنيه.

سعر البيع 154 جنيه.

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم. ت

تفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

 

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

 

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات، ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية إستراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار العملات العربية اسعار العملات أسعار العملات العربية والأجنبية أسعار العملات في البنك اسعار العملات فى البنك الاهلى اسعار العملات فى البنك الاهلى المصرى الإسترليني في البنك الأهلي المصري العملات العربية والأجنبية العملات العملات العربية العملات مقابل الجنيه المصري العملات مقابل الجنيه

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يواصل الاستقرار بحركة التداولات.. ملفات على طاولة محمد الجوسقي الرئيس الجديد لهيئة الاستثمار.. 10 أسهم تتصدر قيم التداول بالبورصة المصرية

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية بالمركزى المصري

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة في ختام التعاملات اليوم

آخر تطورات سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنك الأهلى بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة مساء اليوم الأحد

آخر تطورات سعر جرام الفضة بالصاغة مساء اليوم الأحد

الأكثر قراءة

الفنانة إيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلانها الانفصال عن حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

تبرعت بكل ذهبها، هاني رمزي يكشف حقيقة وصية والدته (فيديو)

أبرزها مصر ضد بنين، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا

الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض

الحصر العددي، عبد الستار رضا يقترب من حسم مقعد القرنة في الأقصر

مؤشرات أولية للحصر العددي لأصوات الناخبين، العمدة واصل يقترب من حسم مقعد ملوي في المنيا

الحصر العددي، مرشح مستقبل وطن يقترب من حسم مقعد الدائرة الأولى بأسيوط (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية