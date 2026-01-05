مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة أسيوط نتيجة الحصر العددي النهائي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين على النظام الفردي في جولة الإعادة بدائرة أبوتيج والتي تضم مركز أبوتيج وصدفا والغنايم.



جاء ذلك برئاسة المستشار فتحي عبد الرؤوف علي محمد الغول نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة العامة، وعضوية المستشار أسامة محمد رشاد موسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار فتحي علي إبراهيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

نتائج الحصر العددي النهائية للتصويت بالدائرة الرابعة



وأشارت نتائج الحصر العددي النهائية إلى تقدم المرشحين عمران أبو عقرب ومحمد عمر رشوان بعد عملية تجميع الأعداد القادمة من اللجان الفرعية وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: محمد جمال شاكر 38,950

أحمد أيمن هريدي 41,253

عمران أبوعقرب 46,456

محمد علي رشوان 46,057

الجدير بالذكر أن الدائرة الرابعة بأبوتيج ضمت 80 لجنة فرعية، وعدد الناخبين 450,743،عدد الحاضرين 92161 عدد الأصوات الباطلة 5803، وعدد الأصوات الصحيحة 86,358.

في سياق متصل أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إغلاق اللجان الفرعية بالدوائر الثلاث (الأولى والثانية والرابعة) في الموعد المحدد باليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا استمرار أعمال فرز الأصوات داخل اللجان، وسط إجراءات منظمة وإشراف قضائي كامل.

وأوضح محافظ أسيوط أن بعض اللجان في المراكز اضطرت إلى غلق أبوابها على الناخبين المتواجدين داخلها فقط مع حلول الساعة التاسعة مساءً، وذلك لتمكينهم من استكمال عملية التصويت حتى آخر ناخب، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع من دخلوا مقر اللجنة قبل موعد الإغلاق للإدلاء بأصواتهم دون تعطيل.

غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية وإحكام الأبواب بالشمع الأحمر

وأضاف محافظ أسيوط أن اللجان أغلقت أبوابها دون تسجيل أي معوقات، وتم غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية وإحكام الأبواب بالشمع الأحمر تحت الإشراف القضائي، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن إعادة الانتخابات بالدوائر الثلاث – التي صدر قرار بإلغاء نتائجها من المحكمة الإدارية العليا – جرت على مدار يومي 3 و4 يناير داخل 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس فيها المرشحون على 9 مقاعد بنظام الفردي.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية كانت في حالة انعقاد دائم لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، إلى جانب جولات ميدانية داخل عدد من اللجان بمركز القوصية وأسيوط حي غرب، مشيرًا إلى أن أعمال الفرز انطلقت فور انتهاء التصويت تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجان العامة ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه اللواء هشام أبو النصر الشكر للأجهزة الأمنية والقضائية والتنفيذية على دورهم في خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق بمحافظة أسيوط، وللعاملين بغرفة العمليات المركزية على جهودهم في تيسير التصويت وتذليل العقبات أمام المواطنين.

يذكر أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، بينما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتغطي الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج.

