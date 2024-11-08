حريق هائل بأحد الكافيهات المجاورة لنادي المعلمين بكورنيش الإسكندرية (صور)

شهدت منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، نشوب حريق هائل بداخل أحد الكافيهات المجاورة لنادي المعلمين على طريق كورنيش البحر شرق الإسكندرية دون وجود أي إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل بداخل أحد الكافيهات بمنطقة سيدى جابر شرق المحافظة والمجاورة من نادي المعلمين دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح.



على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء والإسعافات وتواجد رجال الحماية المدنية بمعداتهم للسيطرة على الأوضاع وإخماد النيران المشتعلة من داخل الكافية.

وأكد الدكتور سمير النيلى مدير نادي المعلمين بالإسكندرية، أن الحريق نشب بداخل أحد الكافيهات المستاجرة من النادى، مضيفا أن رجال الحماية المدنية نجحوا فى السيطرة على النيران بعد الدفع بسيارات الإطفاء.

وأضاف مدير نادى المعلمين فى تصريح خاص لـ "فيتو" أنه سيتم الكشف عن كافة الملابسات والتفاصيل الكاملة التى أدت إلى اشتعال النيران بداخل الكافية من قبل جهات التحقيق، موضحا أن الحريق لم يتسبب في أي من الإصابات للمواطنين والمارة بكورنيش البحر.