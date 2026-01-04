الأحد 04 يناير 2026
اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

مرتبات 
مرتبات 
يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير موعد الصرف للثلاثة شهور الأولى من العام الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

وقرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك. 

تبكير مواعيد صرف المرتبات

وقال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مرتبات العاملين بالدولة خلال يناير وفبراير ومارس 2026 

وأضاف أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 يناير، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه كما تقرر صرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من 22 فبراير، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

المنظومة المالية الإلكترونية

وأوضح أن صرف مرتبات شهر مارس يبدأ اعتبارًا من 18 مارس، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، مؤكدًا أن إتاحة المستحقات ستكون من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. 

منع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وناشد رئيس قطاع الحسابات العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية. 

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

هل يجوز صيام يوم النصف من رجب فقط؟ الإفتاء توضح

أدعية وعلاج النسيان في الامتحانات، رددها

ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

