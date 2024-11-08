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رياضة

شرحها خطوة بخطوة، خبير تحكيم دولي يقطع الشك باليقين في ركلة جزاء زد أمام الأهلي (فيديو)

اللعبة المثيرة للجدل
اللعبة المثيرة للجدل في مباراة الأهلي وزد، فيتو

علق الخبير التحكيمي جمال الشريف، على طلب فريق زد احتساب ركلة جزاء لصالح رشيد أحمد في مباراة الفريق أمام الأهلي.

وقال جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "رشيد لاعب زد لا يستحق ركلة جزاء وحكم المباراة اتخذ قرارًا سليمًا".

وأضاف:"رشيد أحمد مد قدمه إلى أقصى امتداد لها وهو الذي توجه إلى قدم أحمد نبيل لاعب الأهلي، كلا اللاعبين تنافسا على الكرة وأحمد نبيل لم يذهب بقدمه إلى قدم رشيد لكن العكس".

واختتم: "هناك حالات مشابهة كثيرة، وضعية قدم رشيد مهاجم زد غير طبيعية بعد ارتفاع القدم ونزول كعب قدمه على قدم أحمد نبيل لاعب الأهلي الذي كان وضع قدمه سليم بالارتفاع من الأرض للكرة".

 

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جمال الشريف الأهلي الخبير التحكيمي جمال الشريف رشيد احمد

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