ارتفاع جديد في سعر الذهب بالأسواق المحلية بعد 12 ساعة من قرار الفائدة الأمريكية

ننشر أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية خلال الصباحية، وبعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم أسعار الفائدة الجديدة.

وارتفعت الأسعار بقيمة تصل إلى 15 جنيها في الجرام في الساعات الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4342 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3257 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30400 جنيه.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مواصلة المكاسب التي حققتها عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الخميس.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2708.89 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 00.24 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2716.4 دولار.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، خفض البنك المركزي الأمريكي أمس سعر الفائدة لليلة واحدة إلى نطاق 4.50 -4.75 بالمئة.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ عوضت الخسائر التي تعرضت لها بعد فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي الأمريكي.

والذهب تحوط من حالة عدم اليقين الاقتصادي وتميل أسعاره للارتفاع في ظل انخفاض الفائدة.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1000.35 دولار واستقر البلاديوم عند 1024.40 دولار.

وكشف مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأسباب الحقيقية وراء التوجه نحو خفض الفائدة فى اجتماع أمس الخميس.

وقالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان، عقب اجتماعها الذي استمر يومين إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية".

وأشار صناع السياسات في الفيدرالي إلى هدوء أوضاع سوق العمل، بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

تخفيض اسعار الفائدة

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.