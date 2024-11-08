الجمعة 08 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

يحتفظ بـ"صور حساسة" لضابط في الجيش، فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قالت قناتان إخباريتان عبريتان إن شكوكًا تلاحق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الاحتفاظ بـ"صور حساسة" لضابط في الجيش الإسرائيلي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "شكوى قدمت إلى مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، قبل شهرين، حول احتفاظ مكتب نتنياهو بصور شخصية حساسة تتعلق بضابط في الجيش"، دون تحديد طبيعة تلك الصور. 

وأضافت أن "الضابط المعني كان يعمل مع مكتب نتنياهو، لكنه رفع الشكوى بعد مخاوف من احتجاز المواد لأغراض شريرة".

بدورها، لفتت "القناة 12" العبرية إلى "فتح تحقيق للنظر فيما إذا كان اثنان من كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو تورطا في تسريب مواد حساسة مأخوذة لمسؤول عسكري عبر الكاميرات الأمنية".

وردا على تلك التقارير، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن هذه الاتهامات "اختراعات ليس وراءها سوى محاولة لتشويه سمعة المكتب والعاملين فيه".

يأتي ذلك في ظل التحقيق بـ"فضيحة" أخرى تتعلق بتسريب وثائق من مكتب نتنياهو. 

وأشارت تقارير إلى اعتقال أحد موظفي المكتب لتورطه في القضية.

 

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