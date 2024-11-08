اليوم، الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري عبر بوابة سموحة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز في الجولة الأولى على البنك الأهلي 3-2.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز اليوم الجمعة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.