أول ظهور للمطرب حكيم بعد شائعة القبض عليه في الإمارات (فيديو وصور)

تصدر اسم المطرب حكيم ، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار شائعات تزعم إلقاء القبض عليه في الإمارات.

حكيم يحيي حفل زفاف بعد شائعة إلقاء القبض عليه في الإمارات

ويحيي حكيم حفل زفاف حاليا في أحد الفنادق الكبرى، وبذلك رد على الشائعات التي زعمت إلقاء القبض عليه.

وانتشرت أخبار خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بالقبض على المطرب حكيم في الإمارات لحيازة مواد مخدرة.

ونفى الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، هذه الشائعة، مؤكدًا أنها عارية تمامًا من الصحة.

وَأضاف حلمي بحسب تصريحات صحفية، أن حكيم لم يتم القبض عليه فى الإمارات متابعًا: إزاي يا جماعة تقولو حكيم اتقبض عليه بمواد مخدرة هو حكيم أصلًا بيشرب سجائر".

كان حكيم طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان واحد بس، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات إسلام كنكا، وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكا.