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أخبار مصر

تفاؤل يشوبه الحذر، ماذا يحدث في طقس اليوم حتى الأربعاء المقبل ومتى تتوقف الأمطار

سقوط أمطار، فيتو
سقوط أمطار، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الجمعة 8 نوفمبر، مؤكدة أن اليوم يشهد سقوط أمطار على بعض المناطق بالجمهورية إضافة إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

 وقالت هيئة الأرصاد إن اليوم الجمعة يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدلًا نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث تتراجع الحرارة ليلا بما يزيد بالشعور بلسعات البرد.

 

 الظواهر الجوية المتوقعة

وأشارت هيئة الأرصاد بسقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من  الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة في هذه المناطق.

بالنسبة لحالة البحرين فقد أوضحت هيئة الأرصاد أن البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج (1.5: 2 متر) والرياح السطحية شمالية شرقية شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج (1.5: 2 متر) والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

وعن طقس يومي السبت والأحد فقد توقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما طقس يوم الإثنين أشارت هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وطقس يوم الثلاثاء والأربعاء فقد كشفت الارصاد الجوية عن توقف تام للأمطار لكن الظاهرة القوية نشاط للرياح أحيانا على مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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