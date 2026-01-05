أبرزها مصر ضد بنين، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات حول العالم ويتصدرها مباريات أمم أفريقيا حيث يلعب منتخب مصر مع بنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم

مصر ضد بنين — 6:00 مساءً

نيجيريا ضد موزمبيق — 9:00 مساءً

السوبر التركي

جلطة سراي ضد ترابزونسبور — 7:30 مساءً

وحجزت 4 منتخبات مكانها في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي كل من..

السنغال

مالي

المغرب

الكاميرون

