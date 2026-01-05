الإثنين 05 يناير 2026
رياضة

أبرزها مصر ضد بنين، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات حول العالم ويتصدرها مباريات أمم أفريقيا حيث يلعب منتخب مصر مع بنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

 

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم

مصر ضد بنين — 6:00 مساءً

نيجيريا ضد موزمبيق — 9:00 مساءً

السوبر التركي

جلطة سراي ضد ترابزونسبور — 7:30 مساءً

 

وحجزت 4 منتخبات مكانها في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي كل من..

  • السنغال
  • مالي
  • المغرب
  • الكاميرون

115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه

باريس سان جيرمان يحسم الديربي ويطارد متصدر الدوري الفرنسي

قائمة المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي لأمم أفريقيا 2025 حتى الآن

صدام قوي بين المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا

الاتحاد التونسي يعلن إقالة مدرب المنتخب سامي الطرابلسي

الفنانة إيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلانها الانفصال عن حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

تبرعت بكل ذهبها، هاني رمزي يكشف حقيقة وصية والدته (فيديو)

أبرزها مصر ضد بنين، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا

الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض

الحصر العددي، عبد الستار رضا يقترب من حسم مقعد القرنة في الأقصر

مؤشرات أولية للحصر العددي لأصوات الناخبين، العمدة واصل يقترب من حسم مقعد ملوي في المنيا

الحصر العددي، مرشح مستقبل وطن يقترب من حسم مقعد الدائرة الأولى بأسيوط (فيديو)

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

الجريدة الرسمية