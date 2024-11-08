بعد قرار ترامب تعيينها في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، من هي سوزي وايلز؟

بعد اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سوزي وايلز لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، باتت رئيسة الحملة الانتخابية لترامب أول تعيين رئيسي يقدم عليه بعد فوزه على كامالا هاريس.

ومنصب كبير موظفي البيت الأبيض يعتبر في الولايات المتحدة المركز الأكثر استراتيجية في السلطة التنفيذية وهو يعادل في دول أخرى منصب رئيس ديوان الرئاسة أو رئيس الديوان الملكي.

وكانت وايلز، السياسية المخضرمة في فلوريدا، مسؤولة عن إدارة حملة ترامب لتحقيق النصر في الولاية في عام 2016.

وذكر موقع مجلة "بوليتيكو" الأمريكية ستكون وايلز، التي اكتسبت نفوذًا هائلًا باعتبارها مديرة حملة ترامب الفعلية، أول امرأة تتولى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض على الإطلاق. وقد أرجع كثيرون الفضل في الاحترافية التي اتسمت بها حملة ترامب الأخيرة إلى قيادة وايلز.

وقال ترامب في بيان: "لقد ساعدتني سوزي وايلز في تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأمريكي، وكانت جزءًا لا يتجزأ من حملتي الناجحتين في عامي 2016 و2020".

وأضاف أن "سوزي قوية وذكية ومبتكرة ومحبوبة ومحترمة عالميًا. ستواصل سوزي العمل بلا كلل لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".



من هي سوزي وايلز؟

تعد وايلز من أقوى اللاعبين في السياسة الأمريكية، من جانب الحزب الجمهوري، وبرزت بشكل واضح من خلال إدارتها حملة ترامب الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة 2024.

وكانت وسائل إعلام أمريكية توقعت خلال الأيام الماضية تعيين وايلز، التي وصفها ترامب بـ"الطفلة الجليدية" في هذا المنصب.

أطلق ترامب هذا اللقب على وايلز أثناء إعلان فوزه بالانتخابات، حيث وجه شكره لوايلز التي كانت تقف خلفه، ثم دعاها للتحدث على المسرح قائلًا: "سوزي، تعالي إلى هنا"، لكنها رفضت مرارًا وبقيت صامته ليوجه ترامب حديثه للجمهور قائلًا: "سوزي تحب البقاء في الخلف نوعًا ما. دعوني أخبركم أننا نسميها (الطفلة الجليدية). إنها تحب البقاء في الخلفية لكنها ليست في الخلفية أبدًا".

وبحسب تقارير في وسائل إعلام أمريكية فإن سوزي وايلز تبلغ من العمر (67 عاما) وقد ولدت في نيوجيرسي وكانت متزوجة من ليني وايلز قبل انفصالهما عام 2017، ولديها ابنة واحدة وتخرجت من جامعة ميريلاند.

حملة ريجان

بدأت عملها السياسي عام 1979، كمساعدة للنائب جاك كيمب، وفي عام 1980، انضمت إلى حملة رونالد ريجان الرئاسية لعام 1980 كمنسقة للحملة.

وفي تسعينيات القرن العشرين، عملت وايلز رئيسة لهيئة موظفي جون ديلاني، عمدة جاكسونفيل، كما عملت مع النائبة الأمريكية تيلي فاولر.

وبين عامي 2004 و2009 عملت سوزي ويلز مستشارة لرئيس بلدية جاكسونفيل، جون بيتون.

وفي انتخابات حاكم فلوريدا عام 2010، كان لها الفضل في المساعدة بانتخاب رجل الأعمال ريك سكوت الذي كان يعتبر "دخيلًا" في ذلك الوقت.

كما ساعدت في قيادة حملة رون دي سانتيس لمنصب حاكم فلوريدا في عام 2018، قبل أن يحدث خلاف دفع حاكم فلوريدا إلى الضغط بنجاح على فريق ترامب لطردها. أعيدت وايلز بعد ذلك بوقت قصير لحملة عام 2020 في فلوريدا.

وعلى الرغم من قلة خبرتها في العاصمة، فإن وايلز سوف تصبح سفيرة البيت الأبيض لدى وكالات السلطة التنفيذية المترامية الأطراف والكونغرس.

ولم تعمل سوزي في واشنطن منذ عقود، منذ فترة عملها في وزارة العمل في عهد رونالد ريجان، في البيت الأبيض كمنسقة للمواعيد، وفي الكونجرس مع النائب الراحل جاك كيمب (جمهوري من نيويورك).

وفي يناير 2011، تم تعيين سوزي مديرة للحملة الرئاسية لحاكم يوتا جون هانتسمان جونيور.



حملة فلوريدا

وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أدارت سوزي حملة ترامب في فلوريدا. وتم تفويضها من قبل ترامب لمساعدة الجمهوري رون ديسانتيس في الوصول إلى منصب الحاكم. وفي خطاب النصر الذي ألقاه، وصف ديسانتيس وايلز بأنها "الأفضل في هذا المجال".

ومع ذلك، جرت إقالة وايلز من منصب كبير مستشاري ديسانتس عام 2019. كما أقنع الأخير ترامب بإقالتها من منصبها.

حملة ترامب

في مارس 2021، تم اختيار وايلز لتشغل منصب الرئيس التنفيذي للجنة العمل السياسي "أنقذوا أمريكا " التابعة لترامب، وفي أبريل/نيسان 2021، وصفت مجلة "بوليتيكو" وايلز بأنها "الزعيمة الجديدة على رأس عالم ترامب"، مشيرة إلى أنها ستمارس سلطة على مدير الحملة السابق لعام 2020 بيل ستيبين والمساعد الرئيسي جاستن آر كلارك.

ومنذ يناير 2023، رأست وايلز حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، حيث عمل كمستشار سياسي كبير. [ 3 ] [ بحاجة لتحديث ] إلى جانب زملائه المستشارين برايان جاك وكريس لاسيفيتا.

في الأشهر الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2024، أكد الرئيس السابق ترامب أن ويلز ولاسيفيتا هما الشخصان اللذان يديران الحملة بعد خلاف مع مستشار ترامب كوري ليواندوفسكي.

ونظرا لدورها الكبير، لم يكن غريبا أن يطلب ترامب من مستشارته إلقاء كلمة في خطاب النصر لكنها رفضت وأحالت الكلمة إلى كريس لاسيفيتا.