الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو
18 حجم الخط

البنك المركزي المصري، شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، خلال حركة تعاملات أمس ويعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولًا داخل البنك المركزي والبنوك المصرية لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية.

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كالتالي: 
47.53 جنيها للشراء.
47.66 جنيها للبيع.  

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.56 جنيها للشراء.
47.66 جنيها للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، فاستقرت الأسعار عند:

47.56 جنيها للشراء.
47.66 جنيها للبيع.

 

وفي بنك كريدى أجريكول، سجل الدولار:

47.55 جنيها للشراء.
47.65 جنيها للبيع.

وفي البنك بنك قطر الوطني، استقرت الأسعار عند:

47.55 جنيها للشراء.
47.65 جنيها للبيع.

تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات

 

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعر الدولار استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي. 

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنك المركزي والبنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

  • الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.
  • السيطرة على معدلات التضخم.
  • زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.
<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

وتستمد قوة الدولار جزءًا كبيرًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

اقرأ أيضًا: الدولار وصل لكام النهارده؟ 

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجه الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الأهلى المصرى البنك المركزى البنك المركزى المصرى البنك الاهلي البنك المركزي والبنوك المصرية البنوك البنوك المصرية الجنيه المصرى سندات الخزانة

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يواصل الاستقرار بحركة التداولات.. ملفات على طاولة محمد الجوسقي الرئيس الجديد لهيئة الاستثمار.. 10 أسهم تتصدر قيم التداول بالبورصة المصرية

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية بالمركزى المصري

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة في ختام التعاملات اليوم

آخر تطورات سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنك الأهلى بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة مساء اليوم الأحد

آخر تطورات سعر جرام الفضة بالصاغة مساء اليوم الأحد

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، الكاميرون يتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

مؤشرات الحصر العددي بدائرة أكتوبر، تقدم أحمد جبيلي على منافسه أيمن أبو العلا

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

مؤشرات أولية للحصر العددي لأصوات الناخبين، مرشحا مستقبل وطن وحماة الوطن يقتربان من حسم مقعدي أبوقرقاص

بعد مادورو، هل تنوي روسيا اختطاف مستشار ألمانيا؟

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إعطاء البرتقال في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

بالدليل من القرآن والسنة، الإفتاء توضح الفرق بين الرشوة والبقشيش

المزيد
الجريدة الرسمية