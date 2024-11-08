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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة سموحة ضد الزمالك

سموحة والزمالك، فيتو
سموحة والزمالك، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوريات العربية والأوروبية.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة ضد الزمالك - 5 مساءً - Ontime sports 1


بتروجيت ضد مودرن سبورت - 5 مساءً - Ontime sports 2


إنبي ضد بيراميدز - 8 مساءً - Ontime sports 2

 


الدوري الإسباني

رايو فاييكانو ضد لاس بالماس - 10 مساءً


الدوري المصري الممتاز - سيدات

المقاولون العرب ضد مودرن سبورت - 2:30 عصرًا
المصري ضد وادي دجلة  - 2:30 عصرًا
الأهلي ضد الاتحاد السكندري  - 2:30 عصرًا
زد  ضد اتحاد بسيون  - 2:30 عصرًا


الدوري الألماني

يونيون برلين ضد فرايبورج - 9:30 مساءً


الدوري الفرنسي

مارسيليا ضد اوكسير - 9:45 مساءً


الدوري الإيطالي

ليتشي ضد إمبولي - 9:45 مساءً


الدوري السعودي

الهلال ضد الاتفـــــاق - 4:45 مساءً - SSC HD
أهلي جدة ضد الرائد - 5:20 مساءً - SSC HD
الرياض ضد النصر - 7 مساءً - SSC HD


الدوري التركي

قاسم باشا ضد قيصري سبور - 7 مساءً


الدوري البرتغالي

موريرنسي ضد جل فيسنتي  - 10:15 مساءً


الدوري المغربي

الشباب الرياضي السالمي ضد الفتح الرباطي  - 7 مساءً
النادي المكناسي ضد الدفاع الجديدي - 9 مساءً

 

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