مؤشرات أولية للحصر العددي لأصوات الناخبين، العمدة واصل يقترب من حسم مقعد ملوي في المنيا

كشفت المؤشرات الأولية غير الرسمية بدائرة مركز وبندر ملوي في محافظة المنيا عن اقتراب فوز أوائل المرشحين بالمقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة وذلك عقب انتهاء أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الانتخابية خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا. 

وبحسب محاضر الفرز الأولية بلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة مركز وبندر ملوي 643599 ناخبا بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 84320 ناخبا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 80674 صوتا فيما سجلت الأصوات الباطلة 3646 صوتا.

وأسفرت نتائج الفرز غير الرسمية عن تصدر واصل إسماعيل حسن إبراهيم وشهرته العمدة واصل قائمة المرشحين بحصوله على 70015 صوتا يليه محمد مصطفى محمود محمد كمال، بحصوله على 63343 صوتا وجاء في المركز الثالث أسامة عبد الشكور حمزة على 30175 صوتا، ليحسم الثلاثة المقاعد البرلمانية المخصصة لدائرة مركز وبندر ملوي.

فيما جاء باقي المرشحين خارج نطاق المقاعد الثلاثة حيث حصل حازم محمد عبد الهادي محمود على 27007 أصوات ورياض عبد الستار حسن إبراهيم على 24540 صوتا، وهيلا سلاسى بعدد 26942 صوتا.

وبهذه المؤشرات الأولية غير الرسمية يتم حسم المقاعد الثلاثة لمجلس النواب بدائرة مركز وبندر ملوي إحدى الدوائر القوية انتخابيا بمحافظة المنيا في انتظار الإعلان الرسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات

