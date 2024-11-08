الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يستعد لإرسال "بعثة إنقاذ" تضم طواقم طبية، لإجلاء مشجعي فريق مكابي تل أبيب الذين تعرضوا لاعتداءات في هولندا، عقب مباراة فريقهم ضد أياكس أمستردام في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "في أعقاب أحداث العنف الصعبة والخطيرة ضد مواطنين إسرائيليين في أمستردام، وبتوجيهات من المستوى السياسي وبعد تقييم الوضع، يستعد جيش الدفاع بشكل فوري لإرسال بعثة إنقاذ بتنسيق مع الحكومة الهولندية".

وأضاف البيان: "ستخرج البعثة على متن طائرات شحن، وستضم طواقم طبية وإنقاذ. تقود قيادة الجبهة الداخلية عملية الإنقاذ بتعاون الأذرع والأفرع المختلفة في جيش الدفاع وقوات الأمن".

وسبقت خطوة الجيش، أوامر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، بإرسال طائرتين إلى هولندا لإعادة المشجعين، مضيفا في بيان أنه يتعامل "بجدية مع الحادث المروع، ويطالب الحكومة الهولندية وقوات الأمن بالتصدي بحزم وسرعة ضد مثيري الشغب، وضمان سلامة مواطنينا".

وذكر بيان ثان لمكتب رئيس الوزراء، أن وزارة الأمن الوطني حثت المواطنين الإسرائيليين في أمستردام عقب الهجمات، على البقاء في غرفهم بالفنادق التي يقيمون فيها.

وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في منشور على موقع "إكس": "المشجعون الذين ذهبوا لمشاهدة مباراة كرة قدم، واجهوا معاداة السامية وتعرضوا للهجوم بقسوة لا يمكن تصورها، لمجرد أنهم يهوديون وإسرائيليون".

ولم تتضح بعد طبيعة الهجمات التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تمت من "أشخاص ملثمين، هتف بعضهم (الحرية لفلسطين)".

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن 10 إسرائيليين أصيبوا في الاعتداءات.

أظهرت مقاطع فيديو جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مشجعي مكابي تل أبيب الإسرائيلي لاعتداءات وحوادث دهس لدى حضورهم مباراة فريقهم في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بالعاصمة أمستردام.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إنه قد وقعت عشرات الإصابات بين دهس وطعن، فيما ترددت أنباء عن انقطاع الاتصال بأحد مشجعي الفريق الإسرائيلي، كما أكد الإعلام الإسرائيلي أن بعض الإصابات خطيرة.

وأضافت أن الكثير عالقين في المدينة وفي حالة ذعر.