عوضت خسائر فوز ترامب، ارتفاع أسعار الذهب بعد خفض الفائدة الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مواصلة المكاسب التي حققتها عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الخميس.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2708.89 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 00.24 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2716.4 دولار.
وفي ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، خفض البنك المركزي الأمريكي أمس سعر الفائدة لليلة واحدة إلى نطاق 4.50 -4.75 بالمئة.
وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ عوضت الخسائر التي تعرضت لها بعد فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي الأمريكي.
والذهب تحوط من حالة عدم اليقين الاقتصادي وتميل أسعاره للارتفاع في ظل انخفاض الفائدة.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1000.35 دولار واستقر البلاديوم عند 1024.40 دولار.
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