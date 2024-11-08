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محافظات

اتكتب لهم عمر جديد، سقوط سيارة زفة بعروسين أثناء عودتهما من الكوافير بالشرقية (صور)

نجاة عروسين من حادث
نجاة عروسين من حادث أثناء عودتهما من الكوافير بالشرقية، فيتو

أنقذت العناية الإلهية عروسين بمحافظة الشرقية من الموت المحقق،  بعد أن سقطت السيارة التي كانوا يستقلونها داخل إحدى الترع بدائرة مركز الحسينية أثناء عودتهما من الكوافير.

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وتوقف موكب الزفاف ونزل المعازيم لإنقاذ العروسين وتمكنوا من إخراجهما من الترعة ورفع سيارة الزفاف.

 

العناية الإلهية تُنقذ عروسين من الموت.. سقطت بهما سيارة الزفة في الترعة

وقال صبري محمد أحد الأهالي لفيتو، إن العريس ويدعى "رفعت.ف.ر" محاسب بشركة كهرباء الحسينية أثناء عودته من الكوافير برفقة العروس "ه.ص.غ" حاصلة علي ليسانس آداب في طريقهما إلى مسكن الزوجية انقلبت بهما السيارة التي يستقلونها عقب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها بسبب السرعة الزائدة وسقطت بإحدى الترع ما أسفر عن إصابتهما بجروح طفيفة.

نجاة عروسين من حادث أثناء عودتهما من الكوافيربالشرقية،فيتو
نجاة عروسين من حادث أثناء عودتهما من الكوافيربالشرقية، فيتو

وأضاف، جرى نقل العروسين إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادث وخرجا وتوجها إلى مسكن الزوجية بقرية أبو شميس مركز الحسينية عقب تلقيهما العلاجات اللازمة.

نجاة عروسين من حادث أثناء عودتهما من الكوافيربالشرقية،فيتو2
نجاة عروسين من حادث أثناء عودتهما من الكوافير بالشرقية، فيتو

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو  حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

نجاة عروسين من حادث أثناء عودتهما من الكوافيربالشرقية،فيتو
نجاة عروسين من حادث أثناء عودتهما من الكوافير بالشرقية،فيتو

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

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