ترامب يعين رئيسة حملته الانتخابية في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وهذه شروطها للموافقة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فجر اليوم الجمعة أن مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز ستتولى منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض.

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية: "أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن مديرة حملته سوزي وايلز ستشغل منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض عندما يتولى منصبه، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب".

وأوضحت أن "وايلز طلبت عدة شروط لقبول المنصب الجديد، أهمها هو المزيد من السيطرة على من يمكنه الوصول إلى الرئيس في المكتب البيضاوي".

ومن بين الأشخاص الذين قد يختارهم ترامب في قيادته، إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أغنى رجل في العالم وأحد أبرز مانحي ترامب، الذي وعده الرئيس المنتخب بأن يضطلع بدور في إدارته، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي السابق روبرت إف. كنيدي جونيور.

ويُنظر إلى مدير صندوق التحوط الملياردير جون بولسون والمستثمر سكوت بيسنت كمسؤولين محتملين في إدارته، في حين قد يعود روبرت أوبراين ومايك بومبيو، المسؤولان السابقان في إدارة ترمب، إلى منصبيهما.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، الأربعاء، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا.

وأظهرت نتائج فرز الأصوات تجاوز ترمب الحد المطلوب للفوز بمنصب الرئيس، وهو 270 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وفاز ترامب في خمس من الولايات السبع المتأرجحة ليحصل على 295 صوتًا على الأقل في المجمع الانتخابي، وهو ما يزيد عن 270 صوتًا لازمة للفوز بالرئاسة.

ويبدو ترامب في طريقه أيضا ليصبح أول مرشح جمهوري يفوز بالتصويت الشعبي منذ جورج بوش الابن قبل عقدين. فقد خسر ترمب التصويت الشعبي أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون في عام 2016 لكنه حصل على أصوات من المجمع الانتخابي كافية ليفوز بالرئاسة.

وساهم في دعم فوز ترامب ناخبون من ذوي الأصول اللاتينية وديمقراطيون تقليديون وأسر منخفضة الدخل كانت الأكثر تضررا من التضخم.

واستبق ترمب النتائج الرسمية وتوجّه الى أنصاره ما إن تأكد من فوزه، بالقول «صنعنا التاريخ لسبب الليلة، والسبب أننا ببساطة تخطينا عقبات لم يظن أحد أنها ممكنة»، ووعد بـ«مساعدة البلاد على الشفاء».