طوفان أمستردام، لقطات جديدة لمطاردة الإسرائيليين في هولندا ووزراء نتانياهو يستغيثون (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مشجعي مكابي تل أبيب الإسرائيلي لاعتداءات وحوادث دهس لدى حضورهم مباراة فريقهم في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بالعاصمة أمستردام.

وذكرت "يديعوت أحرونوت"، فإن الاعتداءات التي قام بها أشخاص ملثمون طالت عددًا من الفنادق التي كان إسرائيليون يقيمون فيها.

🚨Progrom in Amsterdam: hundreds of Arab residents of Amsterdam attacked Maccabi Tel Aviv fans, at the end of the match between the teams.



At least five fans were injured. Others barricaded themselves in shops and other points in the city.



The local police took some of the… pic.twitter.com/wS6tBv2llQ — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) November 8, 2024

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن وسائل إعلام هولندية قولها، إن قوات الشرطة تحاول السيطرة على العنف في أمستردام، وقد ساعدت عشرات المشجعين الإسرائيليين الذين تعرضوا للاعتداء، واعتقلت عددًا من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاستهداف.

وأوردت "يديعوت أحرونوت" شهادة أحد مشجعي مكابي تل أبيب ممن تعرضوا للاعتداء، حيث قال: "دهسوني وهددوني بسكين. أصبت بجروح طفيفة. أنا وعدد كبير من المشجعين محاصرون في فندق، والشرطة لا تسمح لنا بالخروج. نريد العودة إلى إسرائيل".

ومن جانبه أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الجمعة، بإرسال طائرتين إلى هولندا، لإعادة إسرائيليين من مشجعي نادي مكابي تل أبيب، بعد اعتداءات طالتهم لدى حضورهم مباراة فريقهم في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بالعاصمة أمستردام.

We are receiving very disturbing reports of extreme violence against Israelis and Jews on the streets of Holland. There is a pogrom currently taking place in Europe in 2024.

These are the true faces of the supporters of the radical terrorism we are fighting. The western world… pic.twitter.com/LwMC6q1Grf — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) November 8, 2024

وقال بيان لمكتب نتانياهو، إنه "على علم بتفاصيل حادث عنيف للغاية في أمستردام ضد مواطنين إسرائيليين.. ويتلقى إفادات منتظمة على مدار الساعة".

وأضاف في بيان، أنه أمر بإرسال طائرتي إنقاذ على الفور لمساعدة المواطنين هناك، موضحا أنه يتعامل "بجدية مع الحادث المروع، ويطالب الحكومة الهولندية وقوات الأمن بالتصدي بحزم وسرعة ضد مثيري الشغب، وضمان سلامة مواطنينا".

#BREAKING: Multiple reports of Jewish soccer fans being attacked by Islamist mob across Amsterdam, Netherlands. Israel fears involvement of Iran in organised lynchings. 57 arrests made so far. Situation out of control. Israel rushes two emergency rescue aircrafts to Amsterdam. pic.twitter.com/6Yl5jhanQd — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 8, 2024

كما أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بيانا، الجمعة، قال فيه: "نتعامل مع السلطات الهولندية بشأن الوقائع الخطيرة هناك. أي إسرائيلي أو يهودي يواجه مشكلة حاليا بسبب حادث عنف، عليه الاتصال"، مرفقا بيانه بأرقام تواصل مع السلطات الإسرائيلية.

وذكر مكتب ساعر في البيان: "نؤكد أننا نأخذ الأحداث في أمستردام على محمل الجد، والحقيقة أنه حتى الآن لم تتمكن السلطات في هولندا بعد من السيطرة عليها. وبحسب المعلومات التي توفرت لنا فإن هناك نحو ثلاثين معتقلا حتى الآن".

ونشر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على حسابه في "إكس" رسالة قال فيها: "أتلقى مقاطع فيديو وشهادات عن إسرائيليين في أمستردام يتعرضون لهجمات وحشية. أشخاص يتم دهسهم، وضربهم، وإلقاؤهم في النهر، وغير ذلك. أدعو السلطات الهولندية إلى التحرك الفوري لمنع الإصابات والأسوأ".

من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "أنا على اتصال بالسلطات الهولندية بشأن الاضطرابات والهجمات على الرعايا الإسرائيليين في أمستردام".

أما السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون فقال: "نتلقى الآن تقارير عن الاضطهاد والعنف الشديد ضد الإسرائيليين واليهود في شوارع هولندا. هذه مذبحة تجري حاليا في أوروبا في عام 2024".

وشدد دانون على أن: "هذه هي الساعة التي ينبغي فيها للأمم المتحدة أن تدين فورا وبوضوح عنف الفلسطينيين ومؤيديهم. ويتعين على السلطات الهولندية أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد العنف الآن".

No, the Muslims didn’t start it in the Netherlands. pic.twitter.com/UeGFmDjrM0 — Tempo (@SirTempo) November 8, 2024

وأفادت "القناة 14" الإسرائيلية بأنه "تم تحديد موقع معظم المفقودين، ويجري بذل الجهود لتحديد مكان شخصين فقد الاتصال بهما".

جدير بالذكر أن "القناة 12"الإسرائيلية قد أشارت، اليوم الجمعة، إلى إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين آخرين في أحداث العنف التي وقعت بأمستردام.