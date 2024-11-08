الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

اللقطات الأولى لمطاردة الإسرائيليين في هولندا، ونتنياهو يوجه بإرسال طائرات إنقاذ (فيديو)

اللقطات الئئئئئتولى
اللقطات الئئئئئتولى لمطاردة الإسرائيليين في هولندا، فيتو

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحريك طائرتين للإنقاذ بشكل فوري وإرسالهما لمساعدة "الإسرائيليين" في هولندا بعد أزمة تمزيق الأعلام عقب مباراة لكرة القدم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 5 مشجعين إسرائيليين في اعتداء بالعاصمة الهولندية أمستردام بعد انتهاء مباراة لكرة القدم، وجرى بعدها تمزيق أعلام فلسطينية كانت معلقة على البنايات واندلعت بعدها أعمال الشغب.

وأظهرت فيديوهات حدوث مشاجرات واعتداءات بالضرب قيل إنها جرت ضد من قام بتمزيق الأعلام الفلسطينية المعلقة.

وأشارت إلى أن تمت إحاطة رئيس الوزراء نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر بشأن الاعتداء على عدد من الإسرائيليين في أمستردام

وقال الوزير ساعر: "نتعامل مع الجهات المعنية بهولندا بشأن الاعتداء على إسرائيليين في أمستردام"

من جهتها، ذكرت شرطة أمستردام أنها قامت بنشر قوات إضافية في العاصمة بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة.

إلى ذلك، أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن مطالبة حكومة هولندا "بالتحرك سريعا لضمان سلامة مواطنينا".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن عشرات الإصابات قد وقعت في صفوف جماهير فريق مكابي تل أبيب في أمستردام عقب مباراة للفريق الإسرائيلي ضد فريق أياكس في العاصمة الهولندية، حيث تعرضوا لهجوم من قبل متظاهرين داعمين لفلسطين.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إنه قد وقعت عشرات الإصابات بين دهس وطعن، فيما ترددت أنباء عن انقطاع الاتصال بأحد مشجعي الفريق الإسرائيلي، كما أكد الإعلام الإسرائيلي أن بعض الإصابات خطيرة.

وأضافت أن الكثير عالقين في المدينة وفي حالة ذعر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحريك طائرتين الاسرائيليين مباراة لكرة القدم العاصمة الهولندية أمستردام اعمال الشغب جدعون ساعر شرطة أمستردام جماهير فريق مكابي تل أبيب

الأكثر قراءة

شرحها خطوة بخطوة، خبير تحكيم دولي يقطع الشك باليقين في ركلة جزاء زد أمام الأهلي (فيديو)

اللقطات الأولى لمطاردة الإسرائيليين في هولندا، ونتنياهو يوجه بإرسال طائرات إنقاذ (فيديو)

ما لا تعرفه عن أبو تريكة.. وحكاية زواج الماجيكو للمرة الثانية (فيديوجراف)

بعد قرار ترامب تعيينها في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، من هي سوزي وايلز؟

نيران صديقة، 3 نجوم من الأهلي يصدمون ناديهم السابق بشأن ركلة جزاء زد

فنان الروحانيات ومروض الضوء، وداعا مصطفى الفقي صاحب البصمة الخالدة في تاريخ الفن التشكيلي

تفاؤل يشوبه الحذر، ماذا يحدث في طقس اليوم حتى الأربعاء المقبل ومتى تتوقف الأمطار

أول طلب من طالبان لـ ترامب بعد إعادة انتخابه رئيسًا لأمريكا

منوعات

المزيد

اعتداءات ومطاردات في الشوارع لجماهير فريق إسرائيلي في أمستردام

بسلاح قاذف للقنابل، شاهد كيف احتفل جندي إسرائيلي في غزة بفوز ترامب، وجيش الاحتلال يعاقبه

عدد السكان في المغرب يرتفع لـ 36.8 مليون نسمة خلال 2024

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ما لا تعرفه عن أبو تريكة.. وحكاية زواج الماجيكو للمرة الثانية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads