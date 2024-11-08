اللقطات الأولى لمطاردة الإسرائيليين في هولندا، ونتنياهو يوجه بإرسال طائرات إنقاذ (فيديو)

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحريك طائرتين للإنقاذ بشكل فوري وإرسالهما لمساعدة "الإسرائيليين" في هولندا بعد أزمة تمزيق الأعلام عقب مباراة لكرة القدم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 5 مشجعين إسرائيليين في اعتداء بالعاصمة الهولندية أمستردام بعد انتهاء مباراة لكرة القدم، وجرى بعدها تمزيق أعلام فلسطينية كانت معلقة على البنايات واندلعت بعدها أعمال الشغب.

وأظهرت فيديوهات حدوث مشاجرات واعتداءات بالضرب قيل إنها جرت ضد من قام بتمزيق الأعلام الفلسطينية المعلقة.

وأشارت إلى أن تمت إحاطة رئيس الوزراء نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر بشأن الاعتداء على عدد من الإسرائيليين في أمستردام

وقال الوزير ساعر: "نتعامل مع الجهات المعنية بهولندا بشأن الاعتداء على إسرائيليين في أمستردام"

من جهتها، ذكرت شرطة أمستردام أنها قامت بنشر قوات إضافية في العاصمة بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة.

إلى ذلك، أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن مطالبة حكومة هولندا "بالتحرك سريعا لضمان سلامة مواطنينا".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن عشرات الإصابات قد وقعت في صفوف جماهير فريق مكابي تل أبيب في أمستردام عقب مباراة للفريق الإسرائيلي ضد فريق أياكس في العاصمة الهولندية، حيث تعرضوا لهجوم من قبل متظاهرين داعمين لفلسطين.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إنه قد وقعت عشرات الإصابات بين دهس وطعن، فيما ترددت أنباء عن انقطاع الاتصال بأحد مشجعي الفريق الإسرائيلي، كما أكد الإعلام الإسرائيلي أن بعض الإصابات خطيرة.

وأضافت أن الكثير عالقين في المدينة وفي حالة ذعر.