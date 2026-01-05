وزير الطيران يعلن تفاصيل طرح 11 مطارًا للقطاع الخاص

18 حجم الخط

أعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مصر تستهدف تحسين المطارات لزيادة حركة السياحة، معلقا: نخطط لطرح نحو 11 مطارا لإدارتهم من قبل القطاع الخاص، موضحا أن مصر لا تبيع أصول المطارات وإنما القطاع يدير فقط، وهناك تحالف ثلاثي لإدارة المطارات وتقدم إلينا أكثر من 62 تحالفا وسنختار الأفضل.

وقال وزير الطيران في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “صدى البلد”: «مطار القاهرة تخطى أرقاما قياسيا في استقبال الزوار بنحو 106 ألف يوميا، وهناك دراسات خاصة بشأن مبنى 4 في المطار».

وأكد الحفني أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ناقش مستجدات التطبيق التجريبي لمنظومة إصدار التأشيرة الإلكترونية، ضمن جهود الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني ودعم السياحة، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الإجراءات الخاصة بالتأشيرة الاضطرارية، بما يضمن سرعة استخراجها للسائحين فور الوصول، ويساعد على تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وبشأن السياحة في شرم الشيخ ومرسى علم، اختتم وزير الطيران: نتواصل بشكل مستمر مع الشركة المعنية بتطوير مطار مرسى علم وهناك نمو 20% في عدد الرحلات السياحية.



واستقبل مطار القاهرة الدولي العديد من الرحلات الجوية التي تم تحويل مسارها، في إطار الإجراءات التشغيلية المعتمدة لضمان سلامة الحركة الجوية، في ضوء إغلاق المجال الجوي اليوناني نتيجة عطل تقني بأنظمة الرقابة والملاحة الجوية.

وشملت الرحلات التي تم تعديل مسارها عددًا من الرحلات الدولية القادمة على متن شركات طيران سعودية وأردنية وجزائرية، والمتجهة إلى عدة وجهات أوروبية، وذلك بعد اعتمادها على المجال الجوي اليوناني كممر ملاحي رئيسي، الأمر الذي استدعى إعادة تخطيط مساراتها والهبوط بمطار القاهرة الدولي كبديل تشغيلي آمن، إلى جانب عودة إحدى الرحلات العابرة إلى نقطة الإقلاع وفقًا للتعليمات التشغيلية المعتمدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.