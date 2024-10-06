أخبار مصر، التشغيل التجريبي لقطار سيناء، تعليق شوقي غريب على واقعة الإسماعيلي، 30 غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يحضر وزير النقل الفريق كامل الوزير، وعدد من قيادات السكك الحديدية، التشغيل التجريبى لقطار سيناء ومن المقرر أن يقوم بزيارة تفقدية لمشروع قطار سيناء والذي دخل الخدمة بشكل تجريبى خلال الشهور الماضية بعد توقف لعدة سنوات، وذلك غدا الإثنين.

كشف كابتن شوقي غريب كواليس توليه القيادة الفنية لفريق الإسماعيلي ثم إعلان رحيله عن الفريق قبل تولي المهمة بشكل رسمي.

نشرت فضائية “العربية”، على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، مقطع فيديو يوثق انفجارات عنيفة تهز ضاحية بيروت الجنوبية جراء غارات إسرائيلية.

وضع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد عددا من المحظورات التى لا يجوز التصالح فيها وفقا لهذا القانون.

دوت صافرات الإنذار، منذ قليل، في كريات شمونة ومرغليوت والمنارة وكفار بلوم بإصبع الجليل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية.

أكد علي كرماني وكيل الجزائري زين الدين بلعيد المحترف في الدوري البلجيكي، أنه وكيل اللاعب الحالي بوثيقة من يناير 2024 حتى 2026.

أصدر "حزب الله" اللبناني، مساء أمس السبت، بيانا كشف فيه الخسائر التي تعرض لها جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ بدئه عمليته العسكرية البرية في لبنان.

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار، والتنمية.

كشف كابتن شوقي غريب أنه هو من تقدم بالاعتذار عن الاستمرار في قيادة فريق الإسماعيلي.

وأوضح خلال تواجده مع الإعلامي مدحت شلبي بقناة إم بي سي: "شعرت بوجود شىء خطأ بمجرد تواجدي في الإسماعيلي ووجود جبهتين بمجلس الإدارة لذلك طلبت من الأعضاء السبعة الذين تواجدوا تحديد موقفهم".

علق مسئول إيراني، اليوم الأحد، بشأن ما نشرته وسائل إعلام محلية عن حظر الطيران في المدن الواقعة غرب البلاد، وذلك تحسبًا لهجوم إسرائيلي ضد أهداف عسكرية إيرانية.

احتفل الفنان علاء مرسي أمس السبت بحفل زفاف ابنته بين عدد كبير من نجوم الفن في أجواء سعيدة بين الحاضرين.

وفي لقطة عفوية، اقتحم أحمد السقا المسرح أثناء فقرة مدحت صالح، وقام بدفع علاء لكي يرقص مع ابنته بشكل طريف.

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تفاصيل جلسته مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق في وجود مسئولي اتحاد الكرة.

جح فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة مريضة تعاني من ورم بالقلب، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عصام عبد الله مدير مستشفى، والدكتور محمد عياد رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

أكد الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان، أنه غير مهتم بالمنافسة على لقب هداف الدوري الإيطالي، بعد أول هاتريك له مع النيراتزوري.

علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الأحداث الدامية التي تشهدها بلدها لبنان.

وكتبت نادين نجيم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: أكثر من غارة ورا بعض على #الضاحية_الجنوبية والعالم لا يرى ولا يسمع #لبنان_بعين_الله #لبنان_تحت_القصف.

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة السابق، سبب إعلان ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس.

تلقى العميد مصطفى سعيد مأمور مركز المنشأه بلاغا من قسم النقل والمواصلات بالسكك الحديدية بسوهاج يتضمن عثور ناظر محطة سكة حديد سوهاج على جثة لمجهول الهوية ومقطعة لأشلاء.

أكد والد الجزائري زين الدين بلعيد المحترف في الدوري البلجيكي، أن عبدالرحمن زيتوني هو وكيل اللاعب الأساسي في الوقت الحالي وهو من تفاوض مع الأهلي، لضمه.

رصدت بوابة «فيتو» في بث مباشر احتفالات نصر أكتوبر في الذكرى الـ51، من أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر صباح اليوم الأحد، وسط أجواء من البهجة.

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر الأحد، أعنف موجات القصف منذ بدء إسرائيل عمليتها العسكرية في لبنان.